ソフトバンクへの電撃トレードが決定したDeNAの山本祐大選手が12日、会見を開き、自らの口で心境を明かしました。

まず山本選手はトレードの知らせを受けたのは、同日の朝だったことを明かし、「9時半に横浜スタジアムに来てと言われたので、そういう話ではないかなという気持ちだった」と当時の心境を語りました。

そして突然の決定に山本選手自身も動揺したと述べ、「試合には出ていましたし、今シーズンもキャッチャーとしては一番出させてもらっていたので、このタイミングなのはびっくり」と続けました。

チームメートとはミーティングで既に別れの挨拶を述べたことも打ち明けると、特に思い入れの強い選手として明かしていた佐野恵太選手や東克樹投手に対しては改めて「佐野さんは自主トレでもお世話になった。追いかけていく道しるべになっていた人でした。野球が一緒にできなくなるのは寂しい」と話し、「東さんは1軍にいさせてくれるきっかけを作ってくれた人。東さんが今日先発で、トレードが出て…一緒にバッテリー組めないのは…」とショックを受けた心中も明かしました。