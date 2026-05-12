松本若菜「日の目を浴びないまま終わるのかな」俳優デビューしてから自問自答した時期を振り返る
俳優の松本若菜が12日、都内で行われたBIZTEL 20周年記念 新CM発表会に登壇。俳優デビューしてからの日々に思いを馳せた。
【全身ショット】ブルーとホワイトのふんわり衣装を着こなした松本若菜
ブランドキャラクターを務める松本は来年、俳優デビューしてから20周年を迎える。自身のターニングポイントは、2017年に第39回ヨコハマ映画祭助演女優賞を受賞した時だという。それまでは、「この世界にいても、日の目を浴びないまま終わるのかな」と自問自答した日々を回顧。受賞したことで「存在意義と言いますか、自分はここにいていいんだという答えになりました」と笑顔を見せた。
俳優としての経験を積み重ね、「ありがたいことにたくさんのいろんな役をいただき、松本若菜という名前を覚えていただくことも多くなったので、毎日が楽しくなりましたし、お芝居をしていて『こうなりたいな』という目標も見えたりして、すごく充実した日々になりました」とにっこり。
そして、「昔から大切にされているものを大切にしていかないといけないのはありますが、アップデートしていかないといけないところもあります」とし、「求められる声に応えて、大切に思っている軸の部分をしっかりと持たないといけない」と力強く語った。
【全身ショット】ブルーとホワイトのふんわり衣装を着こなした松本若菜
ブランドキャラクターを務める松本は来年、俳優デビューしてから20周年を迎える。自身のターニングポイントは、2017年に第39回ヨコハマ映画祭助演女優賞を受賞した時だという。それまでは、「この世界にいても、日の目を浴びないまま終わるのかな」と自問自答した日々を回顧。受賞したことで「存在意義と言いますか、自分はここにいていいんだという答えになりました」と笑顔を見せた。
そして、「昔から大切にされているものを大切にしていかないといけないのはありますが、アップデートしていかないといけないところもあります」とし、「求められる声に応えて、大切に思っている軸の部分をしっかりと持たないといけない」と力強く語った。