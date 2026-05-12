将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）が現在対局中だ。白熱の攻防が続く中、正午にはファンのお楽しみでもある「将棋メシ」の時間に。藤井竜王・名人が注文した意外な“ワイルド系”メニューに、視聴者から驚きの声が上がっている。

【映像】ワイルド！藤井六冠の“肉肉”ランチ

この日の昼食休憩で、藤井竜王・名人が選んだのは「ビーフとチキンのケバブ弁当」。これまでの将棋会館での対局では、ラーメンや定食などの比較的オーソドックスなメニューを注文することが多かっただけに、がっつりとした多国籍な肉料理のチョイスは新鮮だ。過酷なトーナメントを勝ち抜くための、まさにエネルギー注入といったボリューム満点の一品となっている。

予想外の「ケバブ弁当」登場に、ABEMAの中継を見守っていたファンも大盛り上がり。コメント欄には「うーわっ重量級じゃんハイカロリー」「肉肉しい」「お、ボリュームあるな」と、その迫力に圧倒される声が続出した。さらに「若者らしい弁当ね」「聡太ワイルドね」「わんぱく弁当だな」と23歳の等身大のチョイスを微笑ましく見守る声や、「ケバブは驚いたねぇ」「見たことない食べ物」「想像よりうまそうだった」といった素直な驚きの声が次々と寄せられた。

一方、対戦相手の斎藤六段は「特上にぎり、納豆巻き」を注文。将棋メシの王道とも言えるお寿司をセレクトしており、両者の対照的なオーダーもまた視聴者の興味を惹きつけていた。スタミナ満点のランチでしっかりとエネルギーをチャージした両者。午後からさらに激しさを増すであろう盤上の攻防から、ますます目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）