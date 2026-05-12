miletのホームページが更新されました。

【映像】miletの公式ホームページより

「【miletに関するお願いとご注意】

平素よりmiletを応援いただき、誠にありがとうございます。一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました。

アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。

1.路上、駅、空港など一般の方々や、施設等にご迷惑がかかる場所での待ち伏せ行為等

2.アーティストと同じ公共交通機関に飛び乗る行為

3.新幹線、飛行機等の公共交通機関でアーティストに近い席をとり、覗き込む行為

4.アーティストの居住場所や稼働場所等の詮索、監視、尾行、追跡行為

5.公表されていない稼働現場での待ち伏せ、並びに追跡行為

6.スタッフの注意を無視してアーティストに接触しようとする行為

7.アーティストを乗せた車両を稼働現場や宿泊先まで追跡する行為

8.アーティストと遭遇した場所を拡散し、アーティストの待ち伏せ等を容易にする行為

これらの行為は、アーティストの安全を脅かすものであり、周囲の一般の方々の安全確保の為、固くお断りいたします。

今後、これらの行為が確認された場合、ただちに警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処させていただきます。

また、ファンクラブ会員の方につきましては、強制退会等の措置を講じる場合がございます（返金不可）。

miletを応援して下さる皆様のお気持ちに感謝申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Sony Music Artists」

（『ABEMA NEWS』より）