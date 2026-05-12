miletの公式HPが注意喚起 待ち伏せや追跡など8種類の行為に「法的措置を含めて厳正に対処」
miletのホームページが更新されました。
「【miletに関するお願いとご注意】
平素よりmiletを応援いただき、誠にありがとうございます。一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました。
アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします。
1.路上、駅、空港など一般の方々や、施設等にご迷惑がかかる場所での待ち伏せ行為等
2.アーティストと同じ公共交通機関に飛び乗る行為
3.新幹線、飛行機等の公共交通機関でアーティストに近い席をとり、覗き込む行為
4.アーティストの居住場所や稼働場所等の詮索、監視、尾行、追跡行為
5.公表されていない稼働現場での待ち伏せ、並びに追跡行為
6.スタッフの注意を無視してアーティストに接触しようとする行為
7.アーティストを乗せた車両を稼働現場や宿泊先まで追跡する行為
8.アーティストと遭遇した場所を拡散し、アーティストの待ち伏せ等を容易にする行為
これらの行為は、アーティストの安全を脅かすものであり、周囲の一般の方々の安全確保の為、固くお断りいたします。
今後、これらの行為が確認された場合、ただちに警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処させていただきます。
また、ファンクラブ会員の方につきましては、強制退会等の措置を講じる場合がございます（返金不可）。
miletを応援して下さる皆様のお気持ちに感謝申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
Sony Music Artists」
（『ABEMA NEWS』より）