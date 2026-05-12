マツダ<7261.T>は後場急騰し、一時ストップ高となる前営業日比１５０円高の１１４４円に買われた。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５兆５０００億円（前期比１１．８％増）、営業利益予想は１５００億円（同２．９倍）、最終利益予想は９００億円（同２．６倍）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。今期の販売台数は１３２万４０００台（同８．３％増）を見込む。新型「ＣＸ－５」のグローバル展開を本格化することで、販売台数と収益の大幅な成長を目指す。



２６年３月期は売上高が前回予想の４兆８２００億円から４兆９１８１億７２００万円（前の期比２．０％減）、営業利益が５００億円から５１５億７９００万円（同７２．３％減）、最終利益が２００億円から３５０億８６００万円（同６９．２％減）に上振れして着地した。売上高及び営業利益が概ね予想通りに推移したなか、円安に推移したことによる為替差益の計上などがあった。



出所：MINKABU PRESS