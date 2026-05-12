大野智が描いたペイントアートを背景に嵐5人が並ぶ！やわらかな色味のカジュアルスタイルで同じ方向を見つめるビジュアルに「大野くん多才すぎる」「爽やかでかっこいい」「色彩がキレイ」の声
嵐の公式Instagramで、「ThrowBack ARASHI」として2020年リリースの「カイト」のジャケット写真が公開され、反響を集めている。
■「カイト」ジャケット写真公開
「カイト」は、米津玄師が作詞・作曲を手掛けた楽曲。｢NHK2020ソング｣として、『第70回NHK紅白歌合戦』で国立競技場から初披露された。
公開されたジャケット写真では、大野智が描き下ろしたカラフルなペイントアートを背景に、5人が距離を取って立ち、同じ方向を見つめている。
衣装は、ライトブルーやボルドー、ピンク、グリーンなど、やわらかな色味を取り入れたカジュアルスタイル。ジャケットやシャツをラフに羽織りつつ、それぞれ異なるテイストで魅せている。
2枚目では、5人が横一列に並び、メンバーごとの個性がより際立つビジュアルに。シンプルな立ち姿ながら、5人が並ぶだけで絵になる存在感を放っている。
■MVでは四季折々の幻想的な世界も
また、公式YouTubeで公開されているMVでは、5人が椅子に腰かけて歌うシーンをはじめ、紅葉や桜の花びらが舞う空間、広大な草原など、楽曲の壮大さを感じさせるシーンが展開。ジャケット写真とはまた違った、静かで美しい世界観が広がっている。
ファンからは「大野くんの絵が素敵」「大野くん多才すぎる」「色彩がキレイ」「最強の5人」「みんなビジュ良すぎる」「爽やかでかっこいい」「休止前のラスト曲まで来てしまった」といった声が寄せられている。