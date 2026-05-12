三洋貿易 <3176> [東証Ｐ] が5月12日後場(14:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比2.2％増の45億円となった。

併せて、通期の同利益を従来予想の65億円→66億円(前期は68.7億円)に1.5％上方修正し、減益率が5.5％減→4.1％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.2％減の20.9億円に減る計算になる。



同時に、6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、今期の年間配当を従来計画の58円→45円(株式分割前換算では60円)に修正した。年間配当は実質3.4％の増額となる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比22.9％増の22.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.4％→7.1％に改善した。



株探ニュース