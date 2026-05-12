プロ野球・ソフトバンクは12日、尾形崇斗投手と井上朋也選手、DeNAの山本祐大選手による、2対1の交換トレードを発表。山本選手の獲得を受け、城島健司CBO(チーフベースボールオフィサー)が球団を通してコメントしました。

両球団にとって“電撃トレード”となった今回の発表。獲得した山本選手は、17年ドラフト9位でDeNAに入団した27歳の捕手。自身初のゴールデングラブ賞とベストナインを受賞した24年シーズンには、打者としても打率.291、5本塁打をマーク。終盤は死球による骨折で離脱がありましたが、チームはリーグ3位から日本シリーズを制覇。今季はここまで28試合に出場しています。

城島CBOは、「山本選手はプレースタイルがホークスに合うと思っていましたし、捕手が補強ポイントのひとつと考えていたホークスとしては、注目していた選手のひとりでした。野球選手としての実績やまさに脂がのった年齢である点も魅力的で、中長期的なチーム強化になると考えています」と、その実力を高く評価しています。

一方、ソフトバンクから新天地へ向かうのは、26歳右腕の尾形投手と23歳内野手の井上選手の2選手。育成出身の尾形投手は、昨季キャリアハイの38試合に登板。20年ドラフト1位で入団した井上選手は、昨季8試合の出場にとどまり、今季は1軍出場がありませんでした。

2選手に対し「尾形投手は、ご存じのとおり1軍で通用するスピードボールを持つ選手。セ・リーグでも十分に活躍してくれるでしょう。井上選手は、ドラフト1位で入団しながらもここまで思うような活躍ができていませんが、環境が変わることでその高いポテンシャルが引き出されることを期待しています」とエール。

「今回は、ホークスとベイスターズさんのニーズが合致したトレードです。3選手それぞれの活躍を楽しみにしています」と、それぞれの場所で戦う選手たちの今後を見据えました。