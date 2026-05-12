お笑いタレントの東野幸治と「ナインティナイン」の岡村隆史が出演する日本テレビ系旅バラエティ番組「東野・岡村の旅猿 プライベートでごめんなさい…」（水曜・深夜１時２９分）の番組史上初となるリアルイベントを、６月２４日に「ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＲＯＰＰＯＮＧＩ ＴＨＥＡＴＥＲ」で開催することが決定した。１２日、所属の吉本興業が発表した。タイトルは、「東野・岡村の旅猿ライブ 完全プライベートでごめんなさい…」。

「旅猿」は東野と岡村が気心の知れたゲストとともに、台本のないプライベートな旅を楽しむ番組。２０１０年のレギュラー放送開始から１６年。「今もなお愛され続ける本番組が、長年応援してくださっているファンの皆様へ感謝を込めて、ついにライブステージに登場します」（吉本興業）とのことだ。

ゲストには、数々の伝説を作り、東野・岡村を常に翻弄（ほんろう）し続けてきた名物ゲスト・ジミー大西が参戦。３人がそれぞれ個別で出かけたロケの様子を、このライブ限定で届ける。さらに、近年の旅の振り返りトークや、地上波では放送できなかった「禁断の未公開シーン」の公開も予定。「ここでしか聞けない裏話が飛び出すこと間違いなしの、ファン垂涎の内容となっています」（同）。

東野幸治「旅猿でライブができるなんて思ってなかったのでうれしいです。どういう話になるか展開になるか、これから打ち合わせして楽しいライブにしたいと思っていますので、ぜひみなさん気軽にお越しください！ お待ちしております！」

岡村隆史「旅猿がライブになります！ ファンミーティングみたいなのやりたいです！ でも芸能ゴシップや芸能人の悪口ばっかりしゃべるかもしれません。グッズいっぱい買ってください！ そしたら海外ロケにいけるかもしれません。よろしくお願いします」