【スタバ】チルドカップ新作は“贅沢いちご” いちごをそのまま頬張るような体験に
スターバックスとサントリービバレッジ＆フードは、チルドカップシリーズの新商品「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」を、19日から全国のファミリーマートで期間限定発売する。いちご果肉と果汁を使用し、“いちごをそのまま頬張るような体験”をテーマにしたデザートドリンクとなる。
【画像】華やか…鮮やかな赤色がきらめく“いちご感”満載のパッケージ
同商品は、一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉と果汁を使用。みずみずしい果肉の食感に加え、甘酸っぱい果汁をまろやかなミルクと練乳で包み込み、初夏にぴったりな味わいに仕上げた。口いっぱいに広がるいちごの風味と、満足感のある飲みごたえが特長となっている。
パッケージは、いちご果実をイメージした鮮やかな赤色をベースにデザイン。きらめく粒感のあるビジュアルで果実感を、下部にあしらったミルクのデザインによって一口でダイレクトに伝わるいちごの満足感が表現されている。ひと目で“いちご感”が伝わる、華やかな見た目に仕上げた。
同社は今回の商品について、スターバックスならではの“新しさ”や“ワクワク感”を届ける1杯と位置づけており、一口ごとに広がる贅沢な時間を提案するとしている。
【画像】華やか…鮮やかな赤色がきらめく“いちご感”満載のパッケージ
同商品は、一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉と果汁を使用。みずみずしい果肉の食感に加え、甘酸っぱい果汁をまろやかなミルクと練乳で包み込み、初夏にぴったりな味わいに仕上げた。口いっぱいに広がるいちごの風味と、満足感のある飲みごたえが特長となっている。
同社は今回の商品について、スターバックスならではの“新しさ”や“ワクワク感”を届ける1杯と位置づけており、一口ごとに広がる贅沢な時間を提案するとしている。