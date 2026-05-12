『プラダを着た悪魔2』が大ヒットを記録している。

参考：『プラダを着た悪魔2』は“理想”を体現した続編に 前作を凌駕する挑戦心と奥深さを解説

本作は、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌『ランウェイ』で働くこととなったアンディ（アン・ハサウェイ）が、厳しく完璧主義なカリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）のもとで奮闘する日々を描いた『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編。前作に続きデヴィッド・フランケルが監督を務めた。

5月1日に公開された本作は、公開2週目にして週末動員34万5006人、興行収入5億4958万8500円を記録し、週末映画ランキング第1位を獲得。5月10日までの累計動員は173万5278人、興行収入26億242万1700円を記録しており、初週6日間で早くも前作の最終興行収入17億円を突破する大ヒットスタートをきっている。

リアルサウンド映画部では、映画の大ヒットを記念して、『プラダを着た悪魔2』オリジナルTシャツ（Lサイズ）を3名様にプレゼント。応募方法は以下のとおり。

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※当選後、住所の送付が可能な方のみご応募ください。個人情報につきましては、プレゼントの発送以外には使用いたしません。※複数のお申し込みが発覚した場合､ご応募は無効とさせていただく場合がございます｡※営利目的の転売は固くお断りいたします。発見した場合は然るべき対応をとらせていただきます。※色は選べません。ランダムでの当選となります。

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＜応募締め切り＞5月19日（火）

（文＝リアルサウンド編集部）