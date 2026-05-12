【ファミマ】「キンパ ツナキムチ」発売、満足感がありながら野菜とたんぱく質が摂れるヘルシーな仕立て

ファミリーマートは、「キンパ ツナキムチ」(税込398円)を2026年5月12日から、北海道を除く全国のファミリーマート約1万6,200店で発売する。

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〈「ヘルシー･タイパ･映え」の三拍子でキンパがヒット〉

ファミリーマートのキンパシリーズは、具材感たっぷりの韓国スタイルが特徴。1本で満足感がありながら、野菜とたんぱく質が摂れるヘルシーな仕立てで、販売開始わずか1ヶ月で累計144万食を突破し、女性を中心に記録的なヒットとなっているという。

キンパのヒットの背景には、野菜のシャキシャキとした食感や彩りの良さ、ヘルシーで罪悪感が少ないこと、カット済の手軽さやタイパの良さ、そして具材がカラフルで映える断面美などがあるという。

◆キンパ ツナキムチ

【価格】369円(税込398円)

【発売日】2026年5月12日

ピリッとした味わいのキムチと旨みのあるツナのキンパ。人参やきゅうりなど野菜の食感も楽しめる。

◆キンパ プルコギ

【価格】369円(税込398円)

【発売地域】全国(北海道を除く)

甘辛く味付けしたプルコギに、人参･たくあん･きゅうり･ごぼう･錦糸たまごを合わせた。