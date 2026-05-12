フジミ模型 8月発売「カーモデル」新製品 公開

1/24 車NEXT25 トヨタFJクルーザー(ツートーンオレンジ/2012)

フジミ模型は、8月に発売する予定の「カーモデル」新製品情報を公開した。

8月に発売される新商品には、「1/24 車NEXT」シリーズより「トヨタFJクルーザー」の「ツートーンオレンジ/2012」・「ツートーンブルー/2011」・「ホワイト/2011」と、「1/24 車NEXT EX」シリーズより「トヨタFJクルーザー(ツートーンブラック/2011)」の通常版と特別仕様がラインナップしている。

そのほか、「TM3 3 1/2tトラック」や「TM5EX-1 九七式中戦車 チハ 57mm砲塔・前期車台 特別仕様(エフェクトパーツ付き）」、「1/24 車NEXT1102 1/24 20ft ドライコンテナ tex」なども販売される。

1/24 車NEXT25 トヨタFJクルーザー(ツートーンオレンジ/2012)

発送予定日：8月18日

価格：4,840円

コードNO.4968728066547

2012年イエローに代わりラインナップされたオレンジカラーのFJクルーザー実車形状を1/24スケールで忠実に再現。

□「1/24 車NEXT25 トヨタFJクルーザー(ツートーンオレンジ/2012)」のページ

1/24 車NEXT26 トヨタFJクルーザー(ツートーンブルー/2011)

発送予定日：8月18日

価格：4,840円

コードNO.4968728066554

2010年に日本市場向けとして販売された明るいブルーを基調としたカラーモデルのFJクルーザーを、1/24スケールで忠実に再現。

□「1/24 車NEXT26 トヨタFJクルーザー(ツートーンブルー/2011)」のページ

1/24 車NEXT27 トヨタFJクルーザー(ホワイト/2011)

発送予定日：8月18日

価格：4,840円

コードNO.4968728066561

2010年の販売開始当初から販売終了まで一貫して設定されていたホワイトカラーのFJクルーザーを1/24スケールで忠実に再現。

□「1/24 車NEXT27 トヨタFJクルーザー(ホワイト/2011)」のページ

1/24 車NEXT25EX-2 トヨタFJクルーザー(ツートーンブラック/2011)

発送予定日：8月19日

価格：4,840円

コードNO.4968728066677

2010年に日本仕様として発売された初期のタイプを追加金型で製品化したもの。カラーは日本仕様として販売開始当初から設定されていたブラック。

□「1/24 車NEXT25EX-2 トヨタFJクルーザー(ツートーンブラック/2011)」のページ

1/24 車NEXT25EX-3 トヨタFJクルーザー(ツートーンブラック/2011)(特別仕様/アウトドアパーツ付き)

発送予定日：8月19日

価格：5,060円

コードNO.4968728066684

「トヨタFJクルーザー(ツートーンブラック/2011)」に、ルーフキャリアへの積載が似合うキャリアボックスなどのアウトドアパーツが付属した特別仕様。

□「1/24 車NEXT25EX-3 トヨタFJクルーザー(ツートーンブラック/2011)(特別仕様/アウトドアパーツ付き)」のページ

1/24 DUP46 ホワイトレターインレタ(TOYO TIRES)

発送予定日：8月5日

価格：1,430円

コードNO.4968728117287

SUV車のタイヤを手軽にドレスアップできるインスタントレタリング。「TOYO TIRES」、「OPEN COUNTRY A/T」のロゴマークを収録。

□「1/24 DUP46 ホワイトレターインレタ(TOYO TIRES)」のページ

TM3 3 1/2tトラック

発送予定日：8月7日

価格：2,420円

コードNO.4968728763453

製品は1両入りで、陸上自衛隊の人員及び物資輸送などに用いられる3 1/2tトラックをデフォルメモデルで再現。1両入り。

□「TM3 3 1/2tトラック」のページ

TM5EX-1 九七式中戦車 チハ 57mm砲塔・前期車台 特別仕様(エフェクトパーツ付き）

発送予定日：8月7日

価格：3,300円

コードNO.4968728763460

デフォルメされた九七式中戦車 チハに砲炎と砂塵のエフェクトパーツが付属し復刻登場。

□「TM5EX-1 九七式中戦車 チハ 57㎜砲塔・前期車台 特別仕様(エフェクトパーツ付き）」のページ

1/24 車NEXT1102 1/24 20ft ドライコンテナ tex

発送予定日：8月28日

価格：4,290円

コードNO.4968728066660

□「1/24 車NEXT1102 1/24 20ft ドライコンテナ tex」のページ

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