ものまね芸人・ハリウリサ、浜田雅功との2ショットに反響「似てるぅー」「クローン」「親子より親子やん」
お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功をはじめとした、ものまねレパートリーを持つハリウリサが12日までに、自身のXを更新。浜田との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「親子より親子やん」ものまね芸人・ハリウリサが公開した浜田雅功との2ショット
ハリウは11日、「いくつになったのか、、、結果発表ー!! 63歳本当におめでとうございます」と投稿。浜田の63歳の誕生日を祝福した。
写真では浜田と、浜田のものまねをしたハリウの2ショットを公開。2人が似ているとして「似てるぅー」「クローン」「親子より親子やん」などの反響が寄せられている。
【写真】「親子より親子やん」ものまね芸人・ハリウリサが公開した浜田雅功との2ショット
ハリウは11日、「いくつになったのか、、、結果発表ー!! 63歳本当におめでとうございます」と投稿。浜田の63歳の誕生日を祝福した。
写真では浜田と、浜田のものまねをしたハリウの2ショットを公開。2人が似ているとして「似てるぅー」「クローン」「親子より親子やん」などの反響が寄せられている。