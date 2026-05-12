女優の細川直美が11日、自身のアメブロを更新。「母の日」に家族から受けた温かいおもてなしと、成長した娘たちからの贈り物に胸を熱くした様子を明かした。

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「我が家の母の日」と題して更新されたブログで、細川は「私も家族に労わってもらいました」と報告。夕食にはイタリアンレストランへ連れて行ってもらい、最近無性に食べたかったという大好物の「ジェノベーゼ」を堪能したことを説明した。

さらに、娘たちからはルームウェアブランド「ジェラート ピケ」の夏用パジャマが贈られた。ちょうど新調を考えていたタイミングでのプレゼントに「毎日パジャマを着る度にhappyな気持ちになれる気がします」と喜びの心境をつづった。

細川は、「子ども達が自分で働いたお金で購入してくれた事に とても感慨深い気持ちになりました」と、自ら稼いだお金で母親への感謝を形にした娘たちの成長に感動したという。

母になって23年、これまでの日々を振り返りつつ「まだまだ未熟で子供達に教わる事が多い母ですが、これからも家族サポートを頑張りたい」と、決意を新たにした。