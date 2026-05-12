後輩芸人へのいじめが騒動となっている、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄。相方の八木真澄が１２日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、告発した一人である元「りあるキッズ」の長田融季と電話し仲介したと伝えた。長田も自身のＸで報告し、騒動を謝罪した。

高橋をめぐっては、今月５日に配信されたＡＢＥＭＡの番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」でお笑いタレントの中山功太が「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。実名の公表は避けたが、騒動は拡大。その後、相方の八木が２人を仲介し話し合いを行った。１１日、高橋は中山が告発した先輩が自身であったことを認め、Ｘで「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」と謝罪。「本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした」と非を全面的に認めた。

元「りあるキッズ」の長田融季も中山と呼応するように、Ｘで被害を告白。９日に当該投稿を削除したが、その後の投稿でも、高橋からの被害を匂わせていた。

そしてこの日長田は、八木と電話したことを報告。「今回の騒動につきましてサバンナ八木さんが間に入りわざわざお電話まで頂きました」という。「昔から八木さんには非常に可愛がって頂き、芸人としても人としても尊敬の念を再認識致しました」と仲介してもらったことに感謝。「僕も後先考えず大人気ないポストや発言した事も事実なんで、ご迷惑におかけしました方々には謝罪致します。申し訳ございませんでした」と騒動を謝罪した。

続けて「吉本辞めた僕が言うのもですが、八木さんのような先輩がもっといれば今後の吉本の後輩達ものびのびと芸人活動ができ素晴らしい事務所に進化し続けると思います。八木さん、本当にありがとうございました」と記した。

八木も自身のＸで、上記の長田の投稿を引用しながら「ゆうき、ありがとう。久々にゆっくり話せて嬉（うれ）しかった。ゆうき、吉本やめて、寂しかってん。それからどうするんやろって、気にはなってたんやけど、何もできなくてごめん。そしたら、ふわっちになって、ラジオやって、キッチンカーやって、音楽やって、すごいわ。また、どっかで絡ませてな」と長田に返信した。