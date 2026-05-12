LE SSERAFIM・KAZUHA、デビュー後初のショートカット フランケンシュタインを彷彿とさせる衝撃ビジュアル公開
5人組グローバルグループ・LE SSERAFIMが、22日に2nd Studio Album 『PUREFLOW』pt.1をリリースする。それに先立って、最初のコンセプト「BIRCH SCAR」バージョンの写真と映像を公開した。
【ソロカット】デビュー後初！ショートカット姿のLE SSERAFIM・KAZUHA
映像では、19世紀の古典映画のような圧巻の演出が施されており、古風な衣装を身にまとった5人のメンバーが、どこか不気味な雰囲気がただよう森に姿を現す。傷だらけの大きな手がメンバーたちを追いかけてきており、奇妙な雰囲気を感じさせる。そして、平凡に見えたLE SSERAFIMは、夜になると別の存在に変身する。両目の瞳の色が異なっていたり、長く鋭い爪を持っていたり、頭には鉄製の装飾が埋め込まれているなど、他人とは異なる外見をしている。
今回のコンテンツは、人間の内面にある恐怖心と欠乏をクリーチャーを通して可視化した。傷や非現実的な手の特殊メイクを見ると、古典小説『フランケンシュタイン』を彷彿（ほうふつ）とさせる。LE SSERAFIMは、怪物のような姿を隠したり否定したりしない。むしろ遠慮なくそれを披露する。似たような傷を抱える5人のメンバーが同じ空間に集まったグループ写真からは、強い絆が感じられる。
また、ソロカットでは、メンバーそれぞれの魅力がより鮮明に表現されている。KIM CHAEWONは、長い金髪をなびかせ、奇妙な手で自分自身を抱きしめている。SAKURAは、両目の瞳の色が異なっており、赤と青の色をした瞳でカメラをまっすぐ見つめている。HUH YUNJINは、黒い手と鋭い爪を大胆に見せており、KAZUHAは、デビュー後初めてショートカットにした。HONG EUNCHAEは、額と頬の傷を通じて『フランケンシュタイン』のイメージを存分に表現した。
本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い （FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMの新たな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバム。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。
【ソロカット】デビュー後初！ショートカット姿のLE SSERAFIM・KAZUHA
映像では、19世紀の古典映画のような圧巻の演出が施されており、古風な衣装を身にまとった5人のメンバーが、どこか不気味な雰囲気がただよう森に姿を現す。傷だらけの大きな手がメンバーたちを追いかけてきており、奇妙な雰囲気を感じさせる。そして、平凡に見えたLE SSERAFIMは、夜になると別の存在に変身する。両目の瞳の色が異なっていたり、長く鋭い爪を持っていたり、頭には鉄製の装飾が埋め込まれているなど、他人とは異なる外見をしている。
また、ソロカットでは、メンバーそれぞれの魅力がより鮮明に表現されている。KIM CHAEWONは、長い金髪をなびかせ、奇妙な手で自分自身を抱きしめている。SAKURAは、両目の瞳の色が異なっており、赤と青の色をした瞳でカメラをまっすぐ見つめている。HUH YUNJINは、黒い手と鋭い爪を大胆に見せており、KAZUHAは、デビュー後初めてショートカットにした。HONG EUNCHAEは、額と頬の傷を通じて『フランケンシュタイン』のイメージを存分に表現した。
本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い （FEARLESS）」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMの新たな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバム。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。