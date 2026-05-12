お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。テレビ演出について本音を明かした。

岩井は「出演者に散々文句を言わせたり、毒を吐き出させたMCが最後に『文句言ってるけど本当は好きなんだよな』みたいに、かわいげを出させるようなパスをしてくるが、好きなら言わないし、あの予定調和がテレビをつまらなくしている原因だと思う」と本音を明かした。

MCのウエストランド井口浩之（43）、とろサーモン久保田かずのぶ（46）は岩井の本音を聞き、苦笑いを浮かべた。

岩井は「やりますよね。散々たきつけといて最後番組を良い感じに終わらそうとしてそいつにかわいげのあることを言わそうみたいな。でもそういう性格の悪い人間としてずっとイジってたのになにかわいげを求めてくるんだって。つじつまが合わないんですよ。あとめちゃくちゃイジったりとかしてめちゃくちゃスベらすパスをいっぱい出してなんか本当に最後だけちょっとウケたら“やっぱ面白いな”みたいな。コイツ悪人になることも拒むんかいみたいに思うんです」と語った。

井口は「あと“嫌い”な方が面白いときあるじゃないですか。『あいつムカつくんだよ』って嫌いきってる方がおもしろいのに、“そんだけ言うってことは好きなんだよな”みたいな。それはすごいやりますね」と共感した。

岩井は「コンビ間でケンカさせられるときとかあるじゃないですか。バーって2人とも言い合って、（MCが）『でもお互いのことちょっとは好きなんだろ』みたいな。最後ちょっとかわいげ出させるみたいな。そんなことがなくても別に仲悪くならないから」と本音を漏らした。

井口は「お前が引き裂いてるだけだろっていう」と共感した。