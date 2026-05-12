吉本新喜劇の吉田裕（47）前田真希（46）夫妻が11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。妻前田の“覚悟”に吉田が動揺する一幕があった。

番組には、吉田と前田の夫妻と、同じく吉本新喜劇の千葉公平（50）鮫島幸恵（36）夫妻の2組のおしどり夫婦が出演。大阪の既婚の男女にアンケートしたところ、結婚後、家に帰りづらいと思う男性が多いことを取り上げた。

ここから、スタジオでは吉田と千葉が一緒にロケの仕事に行った際の話題に。当初のスケジュールでは、ロケは午後5時までの予定だったが、当日、急きょ午後1時ごろまでに終わることが判明。千葉は、仕事が予定より早く終わることを妻の鮫島に正直に伝えるべきか、何も告げずにしばらく外で過ごすかを悩んだ。

ところが、吉田に話を聞くと「大丈夫ですよ。僕、きょうは『てっぺん（深夜0時）まで』って言ってますから」と、あらかじめ妻の前田にうそのスケジュールを伝えていることを打ち明けたという。

この時、ロケが終わってから深夜0時まで何をしていたか聞かれた吉田は、「飲みに行きました」と告白。「普段会えない人と会うっていう…」と言いかけたところで、タレントなるみ（54）が「普段会えない人？」とツッコミを入れ、吉田は「いや、あの、その…地元の友達とね」と動揺しながら釈明した。

一方の前田は、夫のうそに気付いており、「怒ります、もちろん」と腹を立てたことを明かした。

前田が「で、それが積み重なって、積み重なって、こういう感じです。ありません」と左手を見せると、薬指には結婚指輪がなかった。

なるみが「わっ、指輪ないやん。決めたんや。覚悟して出てきてるやん！」と言うと、ナインティナイン岡村隆史（55）が「おしどり夫婦で紹介したんちゃうの？」と苦笑。

吉田は、妻が指輪を外していることを知らなかったようで「えっ、外してるってこと？ えっ、置いてきたん？ ええっ？」と驚いた。

前田は、指輪を外している理由について「もう、何回もあるんですよ。ケンカして『ああもう、腹立つ』って（外す）。もう（つけ外しを）やるのが面倒くさくて、『それやったら外しといたほうがええわ』って」と話していた。