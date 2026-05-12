ドウシシャは、冷却プレートを搭載したポケットサイズのハンディファン『アイスターボファン ポッケ』を、5月より公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」および全国の量販店などで発売することを発表した。

【画像あり】ポケットに入るサイズ感やカラーバリエーションを確認

本製品は、持ち歩きを想定したコンパクトなハンディファンに、ペルチェ素子による冷却プレートを組み合わせたモデルだ。

高速モーター搭載による送風と、肌に直接当てて冷やす冷却プレートの“ダブルアプローチ”で暑さ対策を行える。ファンと冷却プレートは併用可能だが、冷却プレート使用時は風量が50までに制限される安全設計となっている。

風量は100段階で調節可能。風量切替ボタンを長押しすることで100段階の微調整ができ、単押しでは5段階（風量1・25・50・75・100）にジャンプして切り替えられる。ファン部分の中央に設けられた表示部には、風量や充電池残量が表示される。

付属のカラビナスタンドストラップは、カバンやベルトループへの取り付けに加え、卓上で使う際の台座としても機能する。丸みのある本体が転がらないようストッパーの役割を果たす形状とし、台座に置いたままでも充電できるようコードが通る設計となっている。

操作ボタンは正面から見えない背面に配置。凸が1つのボタンは電源／風量切替、凸が2つのボタンは冷却機能と、触るだけで識別できる仕様になっている。

デザイン面では小型カメラやプロジェクターを思わせるガジェット感のある外観を採用し、正面はブラック×シルバーを基調に、本体にはシボ加工を施したマットなくすみ系カラーを採用した。

カラー展開はブラック（BK）、オフホワイト（OWH）、オリーブ（OL）の3色となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）