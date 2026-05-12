シライ電子工業<6658.T>は後場に入り、ストップ安の水準となる前営業日比１５０円安の５５５円でウリ気配となっている。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２９０億円（前期比０．４％減）、営業利益予想は８億５０００万円（同５８．１％減）とした。中期経営計画で掲げた売上高目標３３０億円、営業利益目標２６億円を大きく下回る見通し。期末一括配当予想については１５円減配の２０円を見込んでおり、これらを嫌気した売りが出ている。



コストアップインフレの継続を予想するなか、高付加価値製品の導入や事業の新陳代謝促進といった施策を進めるものの、効果発現には一定の時間を要するとみる。なお、２６年３月期は売上高が２９１億１８００万円（前の期比０．７％減）、営業利益が２０億３０００万円（同２１．２％減）だった。海外メーカーとの競争激化やカーエレクトロニクス分野における販売の伸び悩み、期の後半からの資源価格の急激な高騰などに直面した。



出所：MINKABU PRESS