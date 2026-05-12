ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４１）、橘ケンチ（４６）、ＥＸＩＬＥ ＴＥＴＳＵＹＡ（４５）が１２日、都内で行われたワークマンとＥＸＩＬＥのコラボブランド「ＺＥＲＯ−ＳＴＡＧＥ」のファンウエア新ＣＭ発表会に出席した。

今作のタイアップソングに、今月２０日にリリースされる「２４ｋａｒａｔｓ ＧＯＬＤＥＮ ＢＥＳＴ」の収録曲「２４ｋａｒａｔｓ ＧＯＬＤ ＬＥＧＡＣＹ ｆｅａｔ． 松本孝弘」が起用され、ケンチは「撮影中も実際に曲を流して、思う存分踊らせてもらった。ＭＶのようなかっこいいＣＭに仕上がっている」と自信をのぞかせた。トランポリンを使っての撮影でＴＥＴＳＵＹＡは「パフォーマーなのでアグレッシブなポーズを作ろうと思ったけど、飛ぶのがこんなに難しいんだと改めて発見した」と苦労を明かした。

ＴＡＫＡＨＩＲＯは「ウエアのチャックを閉めるシーンを、寝そべって撮影した」と振り返り「チャックを閉めると同時に、カメラが股間から迫ってくるという、初めての体験をさせていただいた。メイキングは見せられないです」と会場の笑いを誘った。