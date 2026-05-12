お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が１年ぶりとなる単独ツアー「ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ ＰＬＡＮＥＴ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ 『Ｓｐａｃｙ』」を８、９月に開催すると１２日、所属の吉本興業が発表した。

ツアーは全国１１か所、計１９公演におよび、演出には「ヨーロッパ企画」の諏訪雅氏を起用。全編新ネタのコントで構成される。また、８⽉の東京公演は、八重洲に誕生する新劇場「東京建物ぴあシアター」で同劇場で初となる芸人の単独公演となる。

４⽉に開設されたチョコプラの公式ファンクラブ「Ｐｏｄ＿Ｃ」で今月１６日午前１１時からチケット先行受け付け開始。

長田庄平「単独ライブを過去最多か所で色々回ります！ 今までライブをやったことないところも回るので、チョコレートプラネットのネタを間近で見たことない人はチャンスです！ 願わくば色々な地方でおいしい物を食べたいので、良いお店、名産があれば教えて下さい！ 待っててねー！」

松尾駿「はじめましての場所もあります。大きい会場もあります。素敵なグッズもあります！ぜひ大切な人とＧＯＯＤ ＶＩＢＥＳで遊びに来てください！ ヤーマン！」

★公演日程

【東京】東京建物ぴあシアター ８⽉６〜９日

【札幌】カナモトホール 同１２⽇

【福島】けんしん郡山文化センター中ホール 同１４⽇

【秋田】あきた芸術劇場ミルハス 同１６⽇

【山口】下関市生涯学習プラザ海のホール 同２２日

【長崎】チトセピアホール 同２６⽇

【京都】京都劇場 ９⽉１⽇

【石川】金沢市文化ホール 同４⽇

【愛知】ウインクあいち 同⽉８⽇

【高知】高知県立県民文化ホールグリーンホール 同１４日

【沖縄】琉球新報ホール 同⽉１９⽇

【東京凱旋】有楽町よみうりホール ９月２６、２７日