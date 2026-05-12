チョコレートプラネットのツアーのビジュアル

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　お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が１年ぶりとなる単独ツアー「ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ　ＰＬＡＮＥＴ　ＬＩＶＥ　ＴＯＵＲ　２０２６　『Ｓｐａｃｙ』」を８、９月に開催すると１２日、所属の吉本興業が発表した。

　ツアーは全国１１か所、計１９公演におよび、演出には「ヨーロッパ企画」の諏訪雅氏を起用。全編新ネタのコントで構成される。また、８⽉の東京公演は、八重洲に誕生する新劇場「東京建物ぴあシアター」で同劇場で初となる芸人の単独公演となる。

　４⽉に開設されたチョコプラの公式ファンクラブ「Ｐｏｄ＿Ｃ」で今月１６日午前１１時からチケット先行受け付け開始。

　長田庄平「単独ライブを過去最多か所で色々回ります！　今までライブをやったことないところも回るので、チョコレートプラネットのネタを間近で見たことない人はチャンスです！　願わくば色々な地方でおいしい物を食べたいので、良いお店、名産があれば教えて下さい！　待っててねー！」

　松尾駿「はじめましての場所もあります。大きい会場もあります。素敵なグッズもあります！ぜひ大切な人とＧＯＯＤ　ＶＩＢＥＳで遊びに来てください！　ヤーマン！」

★公演日程

【東京】東京建物ぴあシアター　８⽉６〜９日

【札幌】カナモトホール　同１２⽇

【福島】けんしん郡山文化センター中ホール　同１４⽇

【秋田】あきた芸術劇場ミルハス　同１６⽇

【山口】下関市生涯学習プラザ海のホール　同２２日

【長崎】チトセピアホール　同２６⽇

【京都】京都劇場　９⽉１⽇

【石川】金沢市文化ホール　同４⽇

【愛知】ウインクあいち　同⽉８⽇

【高知】高知県立県民文化ホールグリーンホール　同１４日

【沖縄】琉球新報ホール　同⽉１９⽇

【東京凱旋】有楽町よみうりホール　９月２６、２７日