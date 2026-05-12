腸内細菌のバランスを整えることで、原因不明のおなかの不調の改善を目指す臨床研究を進めていると、大阪大の研究チームが明らかにした。

健康な人の腸内細菌で作った精製液を患者の大腸に移植する手法で、２０２７年度末までに８０人の患者に実施し、安全性と有効性を確かめる。

感染症や食生活の乱れ、ストレスなどがあると、下痢や腹痛、便秘といった不調が起こる。こうした原因がなくても症状が続くことがあり、チームはその一因に腸内細菌のバランスの悪化があると考えた。

人の腸内細菌は、１０００種類以上、１００兆〜１０００兆個ある。そのバランスが整っており、有害とされる細菌を持たない健康な人の便を基に作った精製液を、様々な病気の治療に活用するという研究が国内外で進められている。

阪大のチームは、先行研究として２３年秋から１０人の患者に、精製液を２００〜３００ｃｃ注入して安全性を確認。この結果などから腸内細菌のバランスを診断する基準を開発し、特許を出願した。新たに進めている研究では、この基準を用いて参加者を選んでいる。

チームの良原丈夫特任助教（消化器内科学）は「悩む患者さんは多いのに、根本的な治療ができないもどかしさがあった。この研究を、新たな治療の選択肢につなげていきたい」と話している。

チームは、研究継続のため、支援を募っている。１５日までで、問い合わせは阪大消化器内科炎症性腸疾患グループ（０６・６８７９・３６２１）。