現在放送中の中島健人主演NHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の新たな出演者として、余貴美子、沙倉ゆうの、橋本マナミ、加藤シゲアキ、宮岡大愛、高良健吾の出演が発表された。

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本作は、町田そのこの同名小説を原作としたハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー。舞台は、九州に展開するコンビニチェーン「テンダネス」の門司港こがね村店。主人公は、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンをだだ漏れさせている店長・志波三彦（中島健人）だ。レジ前がアイドルのコンサート会場のようにファンで溢れるほどの人気ぶりだが、そんな「フェロモン店長（ミツ）」と、ボサボサ無精ひげで野性味あふれる謎の男「ワイルド野郎（ツギ）」が、実は兄弟という秘密を抱えながら、コンビニを訪れる訳アリな客や店員の悩みを解決していく。

余が演じるのは、息子夫婦と同居を始めたばかりで不機嫌そうに過ごしていたが、三彦に助けられて変化していくおばあちゃん・永田満江。その息子の妻であり、満江の変貌ぶりに戸惑う永田由美を沙倉が演じる。また、門司港で亡くなって成仏できずにいた幽霊・乾一子役を橋本、世界中で修業を積んでいる達観した仙人のような雰囲気の志波家長男・志波一彦役を加藤が務める。

さらに、シリーズの後半で明かされる三彦の謎を解くカギとなる中学時代の志波三彦役を宮岡が担当。そして、かつて白血病を乗り越えて小説家となり、三彦がなぜ門司港にいるのかという謎を知るキーパーソン・似瀬航起を高良が演じる。

制作統括の山本敏彦は、今回のキャスティングについて「各キャラクターとも原作で非常に個性的で人選にはとても悩みましたが、この人しか考えられない！という配役が実現しました」と自信をのぞかせている。

また、本作の世界観を楽しむことができる体験型イベント「NHKドラマフェスティバル 2026 春 ドラマ10 コンビニ兄弟 in 門司港＆in 東京」の追加開催も決定。門司港会場は5月23日から24日にかけて、東京会場は5月28日から31日にかけて開催される。

●山本敏彦（制作統括・NHKエンタープライズ）コメント『コンビニ兄弟』、後半の物語を彩っていただくキャストの皆さんが決まりました。各キャラクターとも原作で非常に個性的で人選にはとても悩みましたが、この人しか考えられない！という配役が実現しました。余貴美子さんに演じていただく永田満江役は、原作シリーズの中でも女性ファンに強く支持されている孫娘とのエピソードに登場するおばあさん。また、余さんと嫁姑の関係にある永田由美役は、映画『侍タイムスリッパー』で助監督役を好演した沙倉ゆうのさんにお願いします。橋本マナミさんは、なんと門司港で成仏できない幽霊・乾一子の役。三彦にとりついて大騒ぎとなります。『コンビニ兄弟』、本気のコメディーを描いたエピソードです。加藤シゲアキさんには、志波家の長男というとっても癖の強い長男を演じていただきます。この兄弟にしてこの兄あり！乾一子（橋本マナミ）の除霊騒動での存在感は必見です。そして、シリーズの後半明かされる、三彦のある謎を解くカギは、三彦の中学時代に……。中学時代の三彦を宮岡大愛さんにお願いしました。最後に、今シリーズ最大の謎を埋めるキーパーソン・似瀬航起役は高良健吾さん。初めて明かされる、三彦のある秘密……。最終回まで、どうぞお楽しみに！

（文＝リアルサウンド編集部）