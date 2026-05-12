歌手で俳優の中山優馬（32）が20日に「ReTRY」と「SPARK」を配信リリースすることを記念して、全国でイベントを開催する。

発売記念イベントを全国で行うのは2014年にリリースした「Get Up！」以来、約12年ぶりとなる。20日の東京・タワーレコード渋谷店を皮切りに全国8カ所で開催。イベント対象店舗での予約・購入およびイベント開催当日会場で購入で、タワーレコード限定アザージャケットカードかランダム整理番号付き優先エリア入場券＋特典会参加券のどちらかを受け取ることができる。特典会では中山からのアザージャケットカードお渡しとハイタッチが行われる。ランダム整理番号付き優先エリア入場券は1人1枚までとなる。

「ReTRY」は昨年自身初となる“作・演出・出演”のトータルプロデュースを担当した舞台「ONE MAN’25 −ReTRY−」で初披露し、ショートドラマアプリHelo「奥様は将軍夫人！？今日からオフィスが戦場です」の主題歌にもなった一曲。「SPARK」は今年1月から行った「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR2026 SPARK」で披露した新曲だ。

5、6日に東京・日本橋三井ホールで行われる「ONE MAN’26−Select−」で先行販売。30，31日の大阪・松下IMPホール公演でも販売される。会場限定アザージャケットカードが限定特典として配布される。

デジタルリリースの他、ミニジュエルキーホルダーの形でも同日にタワーレコードで発売。ミニジュエルキーホルダー内のCDに模した円盤「NFC DISC」をNFC対応スマートフォン端末背面にかざし、アプリ上に登録することで、スマートフォンで音楽・映像コンテンツを楽しめる。タワーレコード限定アザージャケットも数量限定にて特典配布される。

【イベント開催店舗および対象店舗】

5月20日（水曜） 東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

対象店舗:タワーレコード渋谷店

29日（金曜） 大阪・あべのキューズモール 3Fスカイコート

対象店舗:TOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店

6月6日（土曜） 静岡・三井ショッピングパーク ららぽーと磐田 屋外イベント広場

対象店舗:タワーレコード ららぽーと磐田店

13日（土曜） 福岡・三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fオーバルパーク

対象店舗:タワーレコード 福岡パルコ店

15日（月曜） 広島・広島駅南口地下広場

対象店舗:タワーレコード 広島店

20日（土曜） 東京・アリオ亀有 屋外イベント広場

対象店舗:タワーレコード アリオ亀有店

27日（土曜） 沖縄・那覇某所

対象店舗:後日発表

28（日曜） 東京・ららぽーと立川立飛2F イベント広場

対象店舗:タワーレコード ららぽーと立川立飛店

イベント開催時間は公式ファンクラブとタワーレコードのホームページで順次案内。