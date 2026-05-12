「ドジャース−ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手が先発。２−１の四回に２点タイムリーを浴び、３−２と勝ち越されたところで降板した。

この回は先頭から２連打され、送球間に二、三塁に。ここでラモスに左翼線へ２点二塁打を浴び逆転された。佐々木はマウンドで悔しそうに首をかしげ、ベンチから出たロバーツ監督が交代を告げた。２番手で登板したトライネンが後続を断った。

佐々木は５回０／３を投げ６安打３失点。９１球を投げ５奪三振、２四死球だった。六回の攻撃でマンシーが１１号同点ソロを放ち、佐々木の負けは消えた。

佐々木は初回を３者連続左飛に打ち取って７球で三者凡退発進。しかし、二回先頭のディバースに右中間へソロを被弾し先制点を奪われた。三回は安打と四死球で１死満塁のピンチを招いたが後続を断ち無失点。四回は初回以来の三者凡退とした。

打線は０−１の四回、先頭のフリーマンからの４連打などで２点を奪い勝ち越し。

佐々木は当初９日のブレーブス戦に登板する見込みだったが、エース格のスネルが左肩痛から復帰したため、スライドする形で８日間の調整をへて７度目のマウンドに立つ。

前回２日のカージナルス戦は自己最長６回、同最多１０４球を投げて３失点。先発の役割でもあるクオリティスタートを達成したが、打線の援護がなく、３敗目を喫した。