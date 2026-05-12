iPhoneの購入時に「端末補償」へ加入すべきか悩んでいます。「月1000円」支払ってまで加入すべきでしょうか？

iPhoneの「端末補償」の加入料金

Appleの製品を購入する際に「AppleCare＋」と呼ばれる端末補償サービスに加入できます。もともと製品購入後1年間のハードウェア製品限定保証がついていますが、AppleCare＋に加入することで保証が延長され、追加サービスの対象にもなるようです。

iPhoneを購入した場合は、購入日から30日以内であれば設定アプリからAppleCare＋に申し込むことが可能です。AppleCare＋の加入料金は、iPhoneの機種によって表1のように異なります。

表1

通常プラン（税込み） 盗難・紛失プラン（税込み） 月払い 2年間 月払い 2年間 iPhone 17e 980円 1万9800円 1140円 2万2800円 iPhone 17、iPhone 16 1180円 2万3800円 1340円 2万6800円 iPhone 16plus 1380円 2万8800円 1540円 3万1800円 iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 1580円 3万1800円 1740円 3万4800円

出典：Apple Inc.「AppleCare+」を基に筆者作成

AppleCare＋に加入すると、iPhoneを落としたり水に濡らしたりしてしまったときに迅速な修理サービスを利用できます。また、盗難・紛失プランなら盗まれたり紛失したりした際に新しい製品を受け取ることが可能です。



端末補償に加入した場合の修理費用

AppleCare＋への加入で万が一のときはお得なサービスが適用されますが「月に約1000円支払ってでも加入した方がお得なのか？」と思う人もいるかもしれません。

iPhone 17eを例に挙げ、月約1000円を支払ってAppleCare＋に加入した場合と、未加入の場合の修理価格を表2にまとめました。

表2

修理内容 AppleCare＋未加入の場合 AppleCare＋に加入している場合 バッテリー修理 1万5800円 0円 背面ガラスの損傷 2万5900円 3700円 画面の損傷 3万8800円 3700円 そのほかの損傷 7万6800円 1万2900円

※筆者作成

AppleCare＋に加入した方が修理費用は大幅に安くなりますが、加入料金とのバランスを考慮したうえで比較する必要があるでしょう。



端末補償に加入した方がよいケース

AppleCare＋に加入する場合、iPhone 17eだと月980円、2年間で1万9800円の加入料金がかかります。例えば2年一括払いにして2年の間で1度だけバッテリー修理を依頼した場合、未加入の方が費用は安く済むケースがあります。

つまり、破損や損傷のリスクが高い人は、AppleCare＋に加入を検討する価値があるといえるでしょう。「屋外でiPhoneを使用することが多い」「よく落としてしまう」などという人は、加入しておいた方が修理費用をおさえられる可能性があります。

一方、故障や破損のリスクが低い人は加入料金の方が高くなってしまうこともあるため、慎重に検討した方がよいでしょう。



破損や損傷のリスクが高い人は端末補償に加入した方が安心

Appleの製品を購入する際に有料の端末補償「AppleCare＋」への加入が可能です。加入料金はiPhoneの機種によって異なるため、確認しておきましょう。

AppleCare＋に加入しておけば、iPhoneの修理が必要になった際などに安価で済ませられます。しかし、修理に出す頻度や内容によっては加入料金の方が高くつく場合もあります。そのため、破損や損傷のリスクが高い人は、加入を検討した方がよいでしょう。



出典

Apple Inc. AppleCare+ 安心のケア。AppleCare+。

Apple Inc. AppleによるiPhoneのサービスと修理 修理サービスオプション

Apple Inc. AppleによるiPhoneのサービスと修理 AppleCare修理サービスオプション

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー