【アイアンビーク ジャパンカップ 2026（VZシャーシ）】 6月13日頃 発売予定 価格：1,540円 【ガンブラスターXTO ライトブルースペシャル（ポリカボディ）】 11月 発売予定 価格：1,650円

アイアンビーク ジャパンカップ 2026（VZシャーシ）

タミヤは、ミニ四駆「アイアンビーク ジャパンカップ 2026（VZシャーシ）」を6月13日頃、「ガンブラスターXTO ライトブルースペシャル（ポリカボディ）」を11月に発売する。価格は「アイアンビーク」が1,540円、「ガンブラスターXTO」が1,650円。

「アイアンビーク ジャパンカップ 2026（VZシャーシ）」はミニ四駆限定販売商品として、ジャパンカップ2026の開催を記念する「アイアンビーク」のスペシャルモデルを再現。

ボディは半透明スモーク、VZシャーシは蛍光グリーンイエローとなっている。タイヤはカーボン強化タイプの12本スポークホイールにスーパーハード小径ローハイトタイヤを装備している。

ガンブラスターXTO ライトブルースペシャル（ポリカボディ）

フルカウルミニ四駆「ガンブラスターXTO」にポリカーボネート製ボディを採用したモデル。ホイールアーチ部分をカットし、FM-Aシャーシや足回りはライトブルーとなっている。ステッカーでボディのグラフィックやヘッドライトを再現できる。

フロント下部には低摩擦樹脂製のスキッドバーを装備し、4個のローラーも低摩擦樹脂製でリヤローラーは8mm厚となっている。モーターはシャーシ底面から交換でき、ギヤ比は3.5：1。

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