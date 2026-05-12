プロボクシング元ＷＢＡ世界フライ級王者のユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝が、６月６日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ．４４」で、フィリピン同級１３位ローリンツ・ビアソン（フィリピン）とのスーパーフライ級１０回戦に臨むことが１２日、主催者から発表された。

ユーリ阿久井は２４年１月にアルテム・ダラキアン（ウクライナ）を判定で下してＷＢＡフライ級王座を獲得。２５年３月、当時のＷＢＣ同級王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）との統一戦で１２回ＴＫＯで敗れ王座陥落した。同年１２月にビンセント・ラカール（フィリピン）に３回ＫＯ勝ちし、再起戦を白星で飾った。

世界ランクはスーパーフライ級でＷＢＣ５位、フライ級でＷＢＡ２位、ＷＢＯ２位、ＩＢＦ８位につけている。

戦績は、ユーリ阿久井が２２勝（１２ＫＯ）３敗１分け、ビアソンが８勝（３ＫＯ）２敗。

同興行のメインイベントとセミファイナルなどの対戦カードはすでに発表済み。メインのＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級タイトルマッチ１０回戦では、王者・李健太（３０）＝帝拳＝が同級１位・富岡樹（２９）＝角海老宝石＝との初防衛戦に臨む。セミファイナルの日本バンタム級タイトルマッチ１０回戦では、王者・梅津奨利（２７）＝三谷大和＝が同級５位・栗原慶太（３３）＝ＫＯＤＬＡＢ＝と対戦する。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。