猛打で圧倒した多摩川ボーイズが創部３年目で初戴冠 ＭＶＰに井端巧選手
◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会 ▽決勝 多摩川ボーイズ８−１越谷ボーイズ＝５回コールド（５月４日・ケイアイスタジアム）
東北・関東甲信越の最大規模のトーナメントは、創部３年目の巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズ（東京西）が１回戦から豪快な打撃を見せ続け、１７７チームの頂点に初めて上り詰めた。
圧倒的なパフォーマンスだった。多摩川は準決勝の東葛飾戦までの４試合を２ケタ得点と力強い打撃力を発揮。決勝でも初回に２番・小池の右翼線二塁打で先制すると、２回であっという間に７点のリード。１点を返された５回にすかさず得点を奪い、コールドで初の頂点だ。
「メンバー全員で、一つの目標へ考えて取り組んでいます。成果として出てるのかな、と思いますね」と片岡保幸監督（４３）。「数多くの選手を使えたことで底上げができたと思います」と一層の進化も感じ取った。
創部３年目の若いチームだが、元プロ選手の２世がいるほか高い潜在能力を持つ。１、２年生で臨んだ昨年のジャイアンツカップ（Ｇ杯）では４強になったほどだ。春の全国で湘南に敗戦したが、大きなバネにした。「次は全員で責任を持って勝とう、と。一つにならないと勝てないですから」と関主将。きっちり結果につなげた。
これでＧ杯の出場権を得た。その前には全国選手権も待ち受ける。「気持ちが緩むことなく、またイチから。必ず日本一になります」と関主将。自主性を持つ選手たちが再び一つになった時、全国でのトップに輝く。
◇表彰選手
【最優秀選手】井端巧（多摩川）【優秀選手】小枝指航平（越谷）
☆多摩川・井端巧「準々決勝（対上越）でホームランを打って、準決勝と決勝は力んでしまい、自分が求めるレベルではなかった。これまであと少しで優勝できなかったので、うれしいです。ジャイアンツカップは自分のことより、チームが勝てるよう頑張ります」
◆多摩川ボーイズのベンチ入りメンバー
選手名 学年
関蓮太郎《３》
井端巧〈３〉
藤森輝〈３〉
小山哲慎〈３〉
岡野美志〈３〉
原悠翔 〈３〉
小池樹里〈３〉
曽我竜聖〈２〉
阿部成真〈３〉
小林航〈３〉
川島悠士朗〈３〉
山口裕海〈３〉
堀之内拳〈３〉
渡邉颯音〈３〉
小貫奏瑠〈３〉
池田壮希〈３〉
和田拓人〈３〉
増田球太〈３〉
薄田翔太〈２〉
※学年の《 》は主将