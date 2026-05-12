◆メニコン杯 第２９回関東ボーイズリーグ大会 ▽決勝 多摩川ボーイズ８−１越谷ボーイズ＝５回コールド（５月４日・ケイアイスタジアム）

東北・関東甲信越の最大規模のトーナメントは、創部３年目の巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズ（東京西）が１回戦から豪快な打撃を見せ続け、１７７チームの頂点に初めて上り詰めた。

圧倒的なパフォーマンスだった。多摩川は準決勝の東葛飾戦までの４試合を２ケタ得点と力強い打撃力を発揮。決勝でも初回に２番・小池の右翼線二塁打で先制すると、２回であっという間に７点のリード。１点を返された５回にすかさず得点を奪い、コールドで初の頂点だ。

「メンバー全員で、一つの目標へ考えて取り組んでいます。成果として出てるのかな、と思いますね」と片岡保幸監督（４３）。「数多くの選手を使えたことで底上げができたと思います」と一層の進化も感じ取った。

創部３年目の若いチームだが、元プロ選手の２世がいるほか高い潜在能力を持つ。１、２年生で臨んだ昨年のジャイアンツカップ（Ｇ杯）では４強になったほどだ。春の全国で湘南に敗戦したが、大きなバネにした。「次は全員で責任を持って勝とう、と。一つにならないと勝てないですから」と関主将。きっちり結果につなげた。

これでＧ杯の出場権を得た。その前には全国選手権も待ち受ける。「気持ちが緩むことなく、またイチから。必ず日本一になります」と関主将。自主性を持つ選手たちが再び一つになった時、全国でのトップに輝く。

◇表彰選手

【最優秀選手】井端巧（多摩川）【優秀選手】小枝指航平（越谷）

☆多摩川・井端巧「準々決勝（対上越）でホームランを打って、準決勝と決勝は力んでしまい、自分が求めるレベルではなかった。これまであと少しで優勝できなかったので、うれしいです。ジャイアンツカップは自分のことより、チームが勝てるよう頑張ります」

◆多摩川ボーイズのベンチ入りメンバー

選手名 学年

関蓮太郎《３》

井端巧〈３〉

藤森輝〈３〉

小山哲慎〈３〉

岡野美志〈３〉

原悠翔 〈３〉

小池樹里〈３〉

曽我竜聖〈２〉

阿部成真〈３〉

小林航〈３〉

川島悠士朗〈３〉

山口裕海〈３〉

堀之内拳〈３〉

渡邉颯音〈３〉

小貫奏瑠〈３〉

池田壮希〈３〉

和田拓人〈３〉

増田球太〈３〉

薄田翔太〈２〉

※学年の《 》は主将