マニュアルミッション車のようなライディングフィールを提供

昨今の日本のスクーター市場では、維持費の安い原付二種モデルが主力となっていますが、ラインナップの絶対数こそ少ないものの、車検不要で高速道路も利用できる軽二輪モデル（排気量125cc超〜250cc以下の車両）も根強い人気を誇っています。

2026年2月26日に発売されたヤマハ「NMAX155 ABS」もまさにそんな一台といえるでしょう。

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同モデルは“Global Prestige City Commuter”をコンセプトに掲げる車両で、コンパクトなボディにスポーティな走行性能を凝縮し、通勤や街乗りといった市街地での快適性を追求。その斬新なスタイルは、欧州や日本で高い人気を誇る“MAXシリーズ”のDNAを継承したものです。

このモデルで最も注目すべきは、電子制御によってCVTの減速比を最適に調整する「YECVT」の搭載です。スロットルの開度や車速、エンジン回転数といった情報から、走行状況に合わせた最適なCVT減速比をリアルタイムで演算します。

そしてDCモーターを介してシーブ位置を制御することで、ライダーの意図に沿った減速比の調整を可能にし、スクーターでありながらマニュアルミッション車のようなライディングフィールを提供します。

走行モードは2種類から選択でき、市街地でのスムーズな走行と燃費を重視した「Tモード」と、郊外のワインディングロードなどでレスポンスの良い走りを楽しめる「Sモード」が用意されています。さらに、左ハンドルのSHIFTボタンを操作すれば、マニュアルミッション車のようなシフトダウン操作が可能になり、加速したい場面でエンジン回転数を上昇させることができます。

エンジンには、爽快な加速感とリニアなレスポンスを両立した排気量155ccの水冷4ストローク・SOHC・4バルブ「BLUE CORE」エンジンが採用されています。静粛なエンジン始動を可能にするSMG（スマートモータージェネレーター）やアイドリングストップ機構も備え、燃費性能の向上に貢献します。

足まわりには、滑らかな発進と走行をサポートするトラクションコントロールシステムを装備。高い剛性と軽快なハンドリングを両立させたフレームと、優れた乗り心地と路面追従性を発揮する前後サスペンションが組み合わさり、さまざまな走行シーンで快適な乗り心地を実現します。

利便性の面も充実しており、メーターには4.2インチカラーTFTと3.2インチLCDを組み合わせたディスプレイを採用し、専用アプリ「Yamaha Motorcycle Connect（Y-Connect）」をインストールしたスマートフォンと連携させることで、車両情報の確認やライディングログの記録といった機能が利用できます。加えて、Garmin社製のナビゲーションアプリ「Garmin StreetCross」と連携させれば、メーターにマップを表示させることも可能です。

その他にも、ヘルメットの収納が可能な容量約23Lのシート下トランクや、キーを取り出す必要なくエンジン始動ができるスマートキーシステム、USB TYPE-C端子を備えたフロントポケットなど、日常での使い勝手を高める機能が満載です。

2026年モデルでは新たに3色の車体色が用意されています。「シルバー」は、セミグロス仕上げで金属のような質感を表現し、ボディの陰影を強調することで都会的でスタイリッシュな印象を与えます。MAXシリーズの新しいブランドカラーである「マットダークグレー」は、深みのあるメタリックカラーでプレミアム感と高品質なイメージを追求しました。そして、NMAXシリーズとして国内で初めて採用される「ブルー」は、高いパフォーマンスを予感させるスポーティなカラーリングとなっています。

NMAXの価格（消費税込）は45万9800円です。先進の機能と日常の使いやすさ、そして洗練されたデザインを融合させたこの一台は、都市での移動に新たな選択肢を提示することでしょう。