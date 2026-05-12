日本最古のオープン競技の組み合わせが発表 前戦Vの堀川未来夢は歴代覇者の幡地隆寛らと同組
＜関西オープン 事前情報◇13日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは、伝統の一戦「関西オープン」が14日に開幕する。1926年に第1回大会が行われた本大会は、日本最古のオープン競技として知られ、今年で第91回を迎え、関西ゴルフ連盟（KGU）は、今年で設立100周年を迎える。
【勝者のギア】7年モノ以上の名器がズラり イップスを乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本
昨年大会は、金子駆大が日野ゴルフ倶楽部でツアー初優勝を達成。その後、「三井住友VISA太平洋マスターズ」で2勝目を挙げ、賞金王に輝くサクセスストーリーが始まった地でもある。今年は、第1回大会が開催された茨木カンツリー倶楽部が舞台。150人が出場し、賞金総額8000万円、優勝賞金1600万円を懸けて争われる。2週前の「中日クラウンズ」を制し、ポイントランキング首位に立った堀川未来夢は、24年大会覇者の幡地隆寛、アマチュアの小川琥太郎と同組となった。23年大会覇者の?川泰果は、次週の日本プロで大会2連覇がかかる清水大成、アマチュアの山田龍之介とのグルーピング。「前澤杯 MAEZAWA CUP」を制した米澤蓮は小平智と、開幕戦を制した石坂友宏は歴代覇者の大槻智春らとの組み合わせとなった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
関西オープン 初日の組み合わせ
堀川未来夢が1位に浮上 国内男子ポイントランキング
米澤蓮は4000万超 国内男子賞金ランキング
7年モノ以上の“名器”がズラり イップス＆1W不調を乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本【勝者のギア】
金額がヤバい 米男子賞金ランキング
【勝者のギア】7年モノ以上の名器がズラり イップスを乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本
昨年大会は、金子駆大が日野ゴルフ倶楽部でツアー初優勝を達成。その後、「三井住友VISA太平洋マスターズ」で2勝目を挙げ、賞金王に輝くサクセスストーリーが始まった地でもある。今年は、第1回大会が開催された茨木カンツリー倶楽部が舞台。150人が出場し、賞金総額8000万円、優勝賞金1600万円を懸けて争われる。2週前の「中日クラウンズ」を制し、ポイントランキング首位に立った堀川未来夢は、24年大会覇者の幡地隆寛、アマチュアの小川琥太郎と同組となった。23年大会覇者の?川泰果は、次週の日本プロで大会2連覇がかかる清水大成、アマチュアの山田龍之介とのグルーピング。「前澤杯 MAEZAWA CUP」を制した米澤蓮は小平智と、開幕戦を制した石坂友宏は歴代覇者の大槻智春らとの組み合わせとなった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
関西オープン 初日の組み合わせ
堀川未来夢が1位に浮上 国内男子ポイントランキング
米澤蓮は4000万超 国内男子賞金ランキング
7年モノ以上の“名器”がズラり イップス＆1W不調を乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本【勝者のギア】
金額がヤバい 米男子賞金ランキング