◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年5月11日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席もニゴロに倒れ、凡退が続いた。

6回、マンシーの11号ソロで3−3に追いつき、なおも2死二塁と一打勝ち越しの好機で第4打席を迎えた。相手2番手左腕・ゲージに対し1ボール2ストライクからの4球目、外角直球でニゴロに打ち取られ、凡退。これで50打席連続ノーアーチとなった。

初回の第1打席は相手先発・マクドナルドの初球、低めシンカーを積極的に狙ったが、一ゴロ。3回1死二塁の好機で迎えた第2打席も外角シンカーに手を出しニゴロに終わった。5回の第3打席もチェンジアップを4球続けられ、最後は低めに手を出し空振り三振に倒れた。

大谷は打者としては前日10日（同11日）まで40試合で打率・241、6本塁打、16打点。前日のブレーブス戦では4打数無安打に終わり、ロバーツ監督が「速球に少し差し込まれている。ベルト付近の球、通常なら彼がセンターから逆方向に打ち返す球に対して、少し遅れて、下から入っているように見える。つまり、単純に遅れているということ」と不調の要因を分析した。

この日の試合前には今季3度目となるグラウンドでのフリー打撃を敢行。不振脱却へ一心不乱にバットを振り込んだ。

4月26日（同27日）のカブス戦以来、11試合ぶりとなる7号本塁打に期待がかかる。