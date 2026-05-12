おととい、横浜市の商業施設で、女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして海上自衛官の男が現行犯逮捕されました。男は、靴に開けた穴からカメラレンズをのぞかせて犯行に及んだということです。

撮影処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、海上自衛隊横須賀基地の3等海曹・波多野聖人容疑者（37）です。

波多野容疑者はおととい午後4時すぎ、横浜市中区の商業施設の店舗内で、若い女性の背後に近づき、スカートの中を盗撮しようとした疑いがもたれています。

警察によりますと、近くにいた男性（32）が、波多野容疑者が女性に近づくなど不審な動きをしていたことに気づき、声をかけたところ、波多野容疑者が走って逃げたため、追いかけて取り押さえました。

波多野容疑者は、靴の甲に開けた穴から1センチほどのカメラレンズをのぞかせ、くるぶしのあたりに取り付けたリモコンを操作して犯行に及んだということです。

取り調べに対し、波多野容疑者は「女性の性的な部分を見たくて靴にカメラを仕込んで撮影した」と容疑を認めているということで、警察は押収したスマホやSDカードを解析して余罪を捜査する方針です。