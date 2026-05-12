横山だいすけ、幼少期の“顔出し”母子2ショット披露に反響「リアルおかあさんといっしょの、だいすけお兄さんだー」「お母さん優しいお顔されていますね」
NHK Eテレの人気幼児番組『おかあさんといっしょ』で11代目うたのお兄さんを務めた“だいすけお兄さん”こと横山だいすけが11日、自身のインスタグラムを更新。自身が幼少期の頃の母子2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「お母さん優しいお顔されていますね」幼少期の“顔出し”母子2ショット披露の横山だいすけ
横山は「昨日は母の日でしたね」と書き出し、「全国“お母さん”本当におめでとうございます♪一日遅れてしまいましたが、“お母さん”の皆さんが昨日も今日も、そして明日からも笑顔で過ごされる時間がいっぱいになるよう心からありがとうと元気パワーを届けております」（原文ママ）とメッセージを届けた。
また、実母は5月9日が誕生日で、毎年誕生日と母の日を一緒に祝っていることを明かした。
投稿では「母との写真がなぜか甘えん坊な写真しかなく こんな写真ですが、皆さんも沢山の写真を残して家族の思い出をいっぱい残せるといつかこうやって見返して“今”を大切にできると素敵だなぁと思ったので載せておきます」と、横山が母の腕をギュッと抱きしめる様子をとらえたほほ笑ましい親子2ショットをシェア。
続けて「皆さんがそれぞれ素敵な家族の思い出がいっぱいになりますように♪母の日おめでとうございます どうぞこれからもお身体大切に」と温かな言葉を届けた。
コメント欄には「リアルおかあさんといっしょの、だいすけお兄さんだー」「キャー素敵です 甘えん坊なだいすけお兄さん、可愛いすぎー」「だいすけさんのお母さん優しいお顔されていますね」「お母さま素敵です 甘えん坊かわいいですね」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「お母さん優しいお顔されていますね」幼少期の“顔出し”母子2ショット披露の横山だいすけ
横山は「昨日は母の日でしたね」と書き出し、「全国“お母さん”本当におめでとうございます♪一日遅れてしまいましたが、“お母さん”の皆さんが昨日も今日も、そして明日からも笑顔で過ごされる時間がいっぱいになるよう心からありがとうと元気パワーを届けております」（原文ママ）とメッセージを届けた。
投稿では「母との写真がなぜか甘えん坊な写真しかなく こんな写真ですが、皆さんも沢山の写真を残して家族の思い出をいっぱい残せるといつかこうやって見返して“今”を大切にできると素敵だなぁと思ったので載せておきます」と、横山が母の腕をギュッと抱きしめる様子をとらえたほほ笑ましい親子2ショットをシェア。
続けて「皆さんがそれぞれ素敵な家族の思い出がいっぱいになりますように♪母の日おめでとうございます どうぞこれからもお身体大切に」と温かな言葉を届けた。
コメント欄には「リアルおかあさんといっしょの、だいすけお兄さんだー」「キャー素敵です 甘えん坊なだいすけお兄さん、可愛いすぎー」「だいすけさんのお母さん優しいお顔されていますね」「お母さま素敵です 甘えん坊かわいいですね」など、さまざまな声が寄せられている。