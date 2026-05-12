火曜日は九州から北海道にかけて広く晴れていますが、午後はにわか雨や雷雨に注意が必要です。

【画像を見る】全国の週間天気予報 週末はさらに気温上昇

午後はにわか雨や雷雨に注意

高気圧に覆われて西日本から北日本にかけて広く晴れていますが、湿った空気や上空の寒気の影響で、午後は九州から東北の内陸や山沿いを中心に、所々でにわか雨や雷雨がありそうです。急に冷たい風が吹いてきたり、黒い雲が近づいてきたら天気急変のサインです。晴れていても急な雨や雷雨にご注意ください。

広範囲で夏日

最高気温は全国的に25℃前後まで上がるでしょう。東京や名古屋、大阪は26℃まで上がり夏日が続く見込みです。北日本も気温が高く、札幌は24℃、青森は25℃まで上がり、7月上旬並みの気温になりそうです。こまめに水分補給をするなど、暑さ対策をしてお過ごしください。

【火曜日の予想最高気温】

札幌 :24℃ 釧路:16℃

青森 :25℃ 盛岡:25℃

仙台 :24℃ 新潟:25℃

長野 :26℃ 金沢:26℃

名古屋:26℃ 東京:26℃

大阪 :26℃ 岡山:26℃

広島 :25℃ 松江:26℃

高知 :26℃ 福岡:25℃

鹿児島:26℃ 那覇:25℃

週末はさらに気温上昇

週末からは上空に暖かい空気が流れ込み、広範囲で一段と気温が高くなりそうです。西日本や東日本は最高気温が28℃前後まで上がる所が多くなり、内陸部は30℃以上の真夏日になる所もある見込みです。少しずつ暑さに体を慣らすようにしていきましょう。