『GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025 G20 ROCK☆SHOW　LOVE＆FIRE 〜愛と情炎のGRANRODEO〜』舞台挨拶付先行上映会　開催決定！

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GRANRODEOの結成20周年ライブ『GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025 G20 ROCK☆SHOW LOVE＆FIRE 〜愛と情炎のGRANRODEO〜』の模様を収めたBlu-rayの発売を記念し、2026年6月21日（日）にローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（神奈川県）で、先行上映会の開催が決定した。

声優でヴォーカリストとしても注目を集めるKISHOW（谷山紀章）と、J-pop・アニメーション・ゲーム音楽などの幅広い楽曲提供やギタリストとして活躍するe-ZUKA（飯塚昌明）の2人で構成されるロックユニットGRANRODEO。

昨年結成20周年を迎えた彼らが、20年という長い道のりの「到達点」であり、21年目への「通過点」として実施した記念ライブ『GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025 G20 ROCK☆SHOW LOVE＆FIRE 〜愛と情炎のGRANRODEO〜』は、これまでの軌跡を余すことなく、これでもかと畳み掛ける圧巻のセットリストとなった。

今回の先行上映会では、20周年ライブDay2【side FIRE】公演のライブ映像と、同時収録される25年春に開催されたホールツアー「XX CROSS OVER 古今東西XX」を追ったドキュメンタリー映像の2本立てを映画館の大スクリーンでいち早くお届け。さらに、GRANRODEOによる舞台挨拶の実施も決定した。

20周年を記念する特別なライブを、迫力ある映像とGRANRODEOのトークとともに再び体感できる貴重な機会をお見逃しなく！

「GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025 G20 ROCK☆SHOW LOVE＆FIRE〜愛と情炎のGRANRODEO〜」Blu-ray情報サイトはこちら

https://granrodeo.net/contents/1066590

●イベント情報

『GRANRODEO 20th Anniversary LIVE 2025 G20 ROCK☆SHOW LOVE＆FIRE 〜愛と情炎のGRANRODEO〜』舞台挨拶付先行上映会

2026年6月21日（日）10:00開演（上映終了後、舞台挨拶となります。）

2026年6月21日（日）14:30開演（舞台挨拶後、上映開始となります。）

会場：ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい

登壇者：GRANRODEO（KISHOW、e-ZUKA）

※登壇者は予告なく変更となる可能性がございます。

料金：5,000円（税込／全席指定）

※来場者プレゼント付き

※プレミアムシート 5,400円（税込／全席指定）もお申込みが可能です。

※プレミアムシートにはワンドリンクサービスは含まれておりません。

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※来場者プレゼントの内容は後日発表いたします。

※来場者プレゼントは、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいにて先行上映会当日に限りお渡しいたします。

※不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。

「ロデオ組」チケット先行（抽選）

2026年5月10日（日）19:00 〜 5月31日（日）23:59

対象：GRANRODEOのオフィシャルファンクラブサービス「ロデオ組」会員

https://granrodeo.net/

※お申込みは、お一人様につき2枚までとなります。

一般発売（先着）

2026年6月7日（日）13:00 〜 6月19日（金）12:00

イープラス

https://eplus.jp/granrodeo_G20/lv/

全国のファミリーマート店舗

※お申込みは、お一人様につき2枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

チケットに関する注意事項

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、イベント中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

プレイガイドチケットに関するお問い合わせ

イープラス：050-3185-6760（10:00〜18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

主催：GLEAN

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

注意事項

※登壇者およびイベント内容は、予告なく変更になる場合がございます。上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、あらかじめご了承ください。

※登壇者等へのプレゼントや手紙、差し入れなどはお受け取りできません。

《イベントについて》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただくイベントです。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※上映中および舞台挨拶中は、カメラや携帯などのいかなる機器においても録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、イベントを中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。お客様が映り込む可能性もございますので、あらかじめご了承ください。当催事におけるお客様の個人情報および肖像（写真・映像等）につきましては、本イベントにご入場いただいた時点で、その取扱いにご同意いただいたものとさせていただきます。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

関連リンク

GRANRODEOオフィシャルサイト

https://granrodeo.net/