テクニカルポイント ドル円 10・100日線サポート
160.77 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.97 エンベロープ1%上限（10日間）
158.92 一目均衡表・雲（上限）
158.35 21日移動平均
157.88 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.60 現値
157.39 10日移動平均
157.37 100日移動平均
156.28 一目均衡表・雲（下限）
155.93 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.82 エンベロープ1%下限（10日間）
154.42 200日移動平均
10日線、100日線を超えて上昇。同水準が今度は目先のサポートとなっている。
158.97 エンベロープ1%上限（10日間）
158.92 一目均衡表・雲（上限）
158.35 21日移動平均
157.88 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.60 現値
157.39 10日移動平均
157.37 100日移動平均
156.28 一目均衡表・雲（下限）
155.93 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.82 エンベロープ1%下限（10日間）
154.42 200日移動平均
10日線、100日線を超えて上昇。同水準が今度は目先のサポートとなっている。