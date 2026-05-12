テクニカルポイント ドル円 10・100日線サポート テクニカルポイント ドル円 10・100日線サポート

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160.77 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

158.97 エンベロープ1%上限（10日間）

158.92 一目均衡表・雲（上限）

158.35 21日移動平均

157.88 一目均衡表・転換線

157.88 一目均衡表・基準線

157.60 現値

157.39 10日移動平均

157.37 100日移動平均

156.28 一目均衡表・雲（下限）

155.93 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.82 エンベロープ1%下限（10日間）

154.42 200日移動平均



10日線、100日線を超えて上昇。同水準が今度は目先のサポートとなっている。

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