160.77　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.97　エンベロープ1%上限（10日間）
158.92　一目均衡表・雲（上限）
158.35　21日移動平均
157.88　一目均衡表・転換線
157.88　一目均衡表・基準線
157.60　現値
157.39　10日移動平均
157.37　100日移動平均
156.28　一目均衡表・雲（下限）
155.93　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.82　エンベロープ1%下限（10日間）
154.42　200日移動平均

10日線、100日線を超えて上昇。同水準が今度は目先のサポートとなっている。