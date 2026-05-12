◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場した。３―３の同点で迎えた６回２死二塁の好機での４打席目は、ボテボテの二ゴロに倒れて５０打席連続ノーアーチに。第５打席は三振に倒れ、連続打席ノーアーチは「５１」まで伸びてしまった。

４月２６日の本拠地・カブス戦以来１１試合ぶりとなる７号に期待がかかる一戦。相手右腕のＴ・マクドナルドとは試合前時点で通算３打数１安打１三振だった。初回先頭の１打席目は、低めの初球９３・９マイル（約１５１・１キロ）を引っかけて一ゴロに倒れ、本拠地からはため息。１点を追う２回１死二塁の一打同点の好機で迎えた２打席目は二ゴロに倒れたが、進塁打となった。

１点リードの５回先頭で迎えた３打席目は豪快な空振り三振に倒れた。最後はチェンジアップに完全に泳がされ、ヘルメットが脱げ落ちるほどの豪快なスイングでバットが空を切った。

前日１０日（同１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打。これで４６打席連続ノーアーチ、直近２１試合でわずか１本と本塁打から遠ざかっており、ロバーツ監督も「速球に差し込まれている。通常なら広角に打ち返すようなベルト付近のボールに対し、わずかに遅れてボールの下を叩いているように見える。振り遅れを物語っている」と分析していた。

この日は試合前にはブルペンで２３球を投げ、その後に４日以来のフリー打撃を行い、場外弾を放った。２巡目に１０スイングで３本のサク越え。３巡目には４発を放り込み、ラスト一発は右翼場外へ消えた。４巡目はサク越え３本、５巡目は２本、６巡目は５本。ロバーツ監督、球団幹部らも見守る中、計５２スイングで１７本のアーチを架けた。

先発は佐々木朗希投手（２４）が今季７度目の登板。前回登板では２日（同３日）の敵地・カージナルス戦で６回３失点で今季初ＱＳ（クオリティースタート＝６回以上自責３以内）をマークするも今季３敗目。先発ローテ再編で中８日と間隔の空いたマウンドだったが、６回途中３失点で降板し、勝敗はつかなかった。