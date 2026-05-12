BTS、メキシコシティで10年10ヶ月ぶり完全体コンサート開催 約15万人が熱狂
韓国の7人組グループ・BTSが、7日、9日、10日の3日間（現地時間）にわたって、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで『BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN MEXICO CITY』を開催し、約15万人を動員した。2015年7月以降、約10年10ヶ月ぶりにメキシコで開催される完全体の単独コンサートとなった。
【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS
BTSは安定感のあるライブと抜け目のないダンスでメキシコの心をつかんだ。観客もまた、韓国語の歌詞を正確に歌うなど爆発的な反応を示した。中でも「Airplane pt.2」のステージは今回の公演のハイライトだった。この曲には「We goin' from Mexico City」という歌詞があり、選曲センスを見せた。都市名が入った歌詞は観客の心に響き、当日の特別なシーンとして残った。
メキシコ文化をパフォーマンスの随所に取り入れた点も大きな好評を得た。「Aliens」のステージでは、メキシコの伝統的なプロレス「ルチャリブレ」のマスクを着用したダンサーが登場し、「IDOL」のパフォーマンスでVが現地のスナック「Banderilla」を楽しむシーンは、SNSを中心に急速に拡散された。
メンバーは「みなさんは本当に最高だった。これ以上何を言えるだろうか。メキシコに必ずまた戻ってくる」と思いを伝えた。また「ソカロ広場から続いた熱気は忘れられないだろう。メキシコでの素敵な思い出をたくさん抱えて行く」とスペイン語で感謝の言葉を述べた。
会場だけでなく、会場外の熱気も非常に高かった。現地当局は2日目、3日目の公演日に約3万5千人のファンがスタジアムを取り囲んだと推計している。人混みが周辺道路まで拡大し、一部区間は一時通行止めとなった。LA Timesは「ボーイグループが国際外交の関心事として浮上することは稀だ」と述べ、メキシコ大統領の公式大統領室招待や市民の爆発的な反応を取り上げた。同メディアによると、100万人以上がチケット購入を試み、入場できなかった人々が会場周辺に集まったとされている。
「BTSノミクス（BTSnomics）」と呼ばれるBTSの経済的波及効果も大きく注目されている。メキシコシティ商工会議所は、今回の公演のチケット販売、航空、宿泊、飲食、地域商圏の消費などを含め、約1億750万ドル規模の経済効果をもたらすと見込んでいる。国内外の観光客の流入に伴い、宿泊部門は約1700万ドル、飲食・サービス消費は約218万ドル規模と推定された。
なお、BTSは16日、17日、19日にスタンフォード・スタジアムで公演を行う。現地はすでに都市の交通インフラが動き出しており、サンタクララバレー交通局は公式SNSを通じて、今回の公演のためにバス路線を特別運行する計画であると発表した。
【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS
BTSは安定感のあるライブと抜け目のないダンスでメキシコの心をつかんだ。観客もまた、韓国語の歌詞を正確に歌うなど爆発的な反応を示した。中でも「Airplane pt.2」のステージは今回の公演のハイライトだった。この曲には「We goin' from Mexico City」という歌詞があり、選曲センスを見せた。都市名が入った歌詞は観客の心に響き、当日の特別なシーンとして残った。
メンバーは「みなさんは本当に最高だった。これ以上何を言えるだろうか。メキシコに必ずまた戻ってくる」と思いを伝えた。また「ソカロ広場から続いた熱気は忘れられないだろう。メキシコでの素敵な思い出をたくさん抱えて行く」とスペイン語で感謝の言葉を述べた。
会場だけでなく、会場外の熱気も非常に高かった。現地当局は2日目、3日目の公演日に約3万5千人のファンがスタジアムを取り囲んだと推計している。人混みが周辺道路まで拡大し、一部区間は一時通行止めとなった。LA Timesは「ボーイグループが国際外交の関心事として浮上することは稀だ」と述べ、メキシコ大統領の公式大統領室招待や市民の爆発的な反応を取り上げた。同メディアによると、100万人以上がチケット購入を試み、入場できなかった人々が会場周辺に集まったとされている。
「BTSノミクス（BTSnomics）」と呼ばれるBTSの経済的波及効果も大きく注目されている。メキシコシティ商工会議所は、今回の公演のチケット販売、航空、宿泊、飲食、地域商圏の消費などを含め、約1億750万ドル規模の経済効果をもたらすと見込んでいる。国内外の観光客の流入に伴い、宿泊部門は約1700万ドル、飲食・サービス消費は約218万ドル規模と推定された。
なお、BTSは16日、17日、19日にスタンフォード・スタジアムで公演を行う。現地はすでに都市の交通インフラが動き出しており、サンタクララバレー交通局は公式SNSを通じて、今回の公演のためにバス路線を特別運行する計画であると発表した。