ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ケーキを持ち寄ったのに出てこないってどういうこと？」ママ友ラン… 「ケーキを持ち寄ったのに出てこないってどういうこと？」ママ友ランチで露呈した違和感…もしかして確信犯!? 「ケーキを持ち寄ったのに出てこないってどういうこと？」ママ友ランチで露呈した違和感…もしかして確信犯!? 2026年5月12日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ ケーキが出ないまま、パーティは終了へ向かっていく…。麻衣と久美は、薫のこの対応に何かモヤモヤを感じずにはいられません。そしてその数週間後、今度は久美の家でのパーティが計画されるのですが、そこでさらに衝撃の事態が…！>>【まんが】ママ友ホームパーティートラブル(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ママ友ホームパーティートラブル “ご飯を調達する人”になってない？デートすっぽかされたのに謝罪なし…私の扱い軽すぎ【釣った魚にエサはやらん Vol.5】 離婚を言い渡された義母「家族なら気遣うのは当たり前！」反省する気のない本性に家族は…【義母と花見には行きません Vol.9】