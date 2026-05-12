ケーキが出ないまま、パーティは終了へ向かっていく…。

麻衣と久美は、薫のこの対応に何かモヤモヤを感じずにはいられません。

そしてその数週間後、今度は久美の家でのパーティが計画されるのですが、そこでさらに衝撃の事態が…！

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(ウーマンエキサイト編集部)