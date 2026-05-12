米大リーグは１１日、各地で行われ、ドジャースは本拠地で同じナ・リーグ西地区のジャイアンツと対戦、３−９で敗れ３連敗となった。

ドジャースの先発マウンドには今季２勝目を目指して佐々木朗希が上がり、五回まで１失点と好投を見せたが、六回に逆転の２点二塁打を打たれたところで降板。結局、六回途中、６安打３失点だった。ドジャースはその裏、マンシーのソロ本塁打で３−３の同点に追いついたが、七回表に救援陣がつかまり、押し出し四球と２点適時打で３点を勝ち越され、九回表にも失点。１番指名打者（ＤＨ）で先発した大谷翔平は５打数無安打２三振だった。

ジャイアンツ０１０ ００２ ３０３＝９

ドジャース ０００ ２０１ ０００＝３

ジャイアンツの先発は２５歳右腕のマクドナルド。

【大谷の第１打席】

一回裏、大谷は先頭で打席に入り、初球のシンカーをひっかけて一塁ゴロに倒れた。

【大谷の第２打席】

三回裏、先頭のＴ・エルナンデスの二塁打もあり、大谷は一死二塁の好機で打席を迎えたが、カウント２−２からの６球目、外角シンカーを引っ掛けに二ゴロに倒れた。続くベッツも三振で、ドジャースは依然無得点。

ドジャースは四回裏、３番フリーマンからの３連打で無死満塁。続くマンシーが右前に適時打を放ち同点。さらに満塁の好機が続き、パヘスの併殺打の間に１点を勝ち越した。

【大谷の第３打席】

五回裏、先頭で打席に立ったが、カウント１−２からの４球目、低めに沈むチェンジアップに手を出して空振り三振に倒れた。

【大谷の第４打席】

マンシーのソロ本塁打で同点に追いついた六回裏。大谷に二死二塁で打席が回ったが、２番手左腕の前に二ゴロに倒れた。

【大谷の第５打席】

九回裏、一死走者なしで打席に立ち、カーブにタイミングが合わず、空振り三振に倒れた。ベッツも凡退で試合終了。

【佐々木の投球】

佐々木は一回表、三者凡退に抑えた。

二回表、４番デバースに右中間スタンドにソロアーチを浴び先制点を許した。５番ラモスにも安打を打たれたが、６番から三者連続三振で後続を断ち切った。

三回表、一死満塁のピンチを迎えたがデバースを浅めの右飛に、５番ラモスを三塁ゴロに抑え、ピンチをしのいだ。

味方が好機を逃した直後の四回表、佐々木は三者凡退の力投。

１点勝ち越してもらった直後の五回表、佐々木はリズムよく投げ込み、ここでも三者凡退。

六回表もマウンドに上がった佐々木は無死から３番シュミット、４番デバースの連打で無死二、三塁のピンチに直面。ここでラモスに左翼線への２点二塁打を浴び、逆転されたところで降板した。無死二塁のピンチは２番手トレイネンがしのいだ。