初回中継に注目のペイジ・ベッカーズが出場…「WNBA on Prime」が5月15日から国内配信スタート

Prime Videoは5月12日、「WNBA on Prime」の2026年シーズン配信スケジュールを発表した。レギュラーシーズン30試合に加え、「WNBAコミッショナーズ・カップ」決勝、ポストシーズンの試合などをライブ配信する。

今シーズンの初回配信は、日本時間5月15日午前9時開始のミネソタ・リンクス対ダラス・ウィングス。同日午前11時からは、ニューヨーク・リバティ対ポートランド・ファイアも配信される。ダラスには2025年WNBA最優秀新人賞のペイジ・ベッカーズ、ドラフト1位指名のアジ・ファッドが所属。ニューヨークはブレアナ・スチュワートを擁し、ポートランドは新チームとして注目を集めている。

また、「WNBA on Prime」では試合開始前に30分番組『WNBA on Prime Pregame』を配信。試合後には選手インタビューや分析を届ける『WNBA Nightcap』も実施される。番組にはスウィン・キャッシュ、キャンデース・パーカー、シンシア・クーパー、テレサ・ウェザースプーンらWNBAやオリンピックで活躍したレジェンドたちが出演予定となっている。

2026年シーズンの配信では、ケイトリン・クラーク擁するインディアナ・フィーバーが最多8試合、ニューヨーク・リバティが7試合、ダラス・ウィングスが6試合登場予定。エンジェル・リース所属のアトランタ・ドリーム、エイジャ・ウィルソン擁するラスベガス・エーシズの試合も配信される。

さらに、Prime Videoでは「WNBA League Pass」のサブスクリプション登録も可能。7日間の無料体験後は、月額2200円または年額6000円で全試合をライブおよびオンデマンドで視聴できる。





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