「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日正午現在でレーザーテック<6920.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



１２日の東証プライム市場でレーザーテクが反落。同社が４月３０日に発表した第３四半期累計（２５年７～２６年３月）の連結純利益は前年同期比７．８％増の５６８億２３００万円だった。市場では６００億円前後を見込んでおり予想を下回った。２６年６月期通期の同利益は前期比１４．９％減の７２０億円で据え置かれた。市場では、今期の減益予想が警戒されている様子だ。ただ、先端半導体の生産に使うフォトマスク検査装置などの受注拡大観測が出ており、来期以降の業績回復期待も強いだけに、今後の見通しには強弱感が対立している。



出所：MINKABU PRESS