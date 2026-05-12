ほっとするさっぱり味「ちくわとねぎのすまし汁」
【画像で見る】色々なジャンルのメイン料理とも相性◎「ちくわとねぎのすまし汁」
下ごしらえ不要で切ればすぐに使える便利なちくわ。今回はちくわを使ったすまし汁のご紹介です。さっぱりとしていて疲れた日にほっとする味わい。主張し過ぎないので、しっかり味のメインとあわせてもよい組み合わせになります。
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■ちくわとねぎのすまし汁
しっかり味のメインに、さっぱりとした汁ものがよく合う
・ちくわ ...2本
・長ねぎ ...1/4本
・だし汁 ...2カップ
・酒
・しょうゆ
【作り方】
1. ちくわは1cm厚さの輪切りにし、ねぎは薄い小口切りにする。
2. 鍋にだし汁を中火で熱し、煮立ったら1、酒大さじ1、しょうゆ少々を加えて約1分煮る。
(1人分48kcal/塩分0.9g レシピ考案／関岡弘美)
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汁物でたんぱく質をプラスしたい時にも、ちくわを使ったすまし汁が便利です。
レシピ考案／関岡弘美 撮影／砂原文 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。