「ちくわとねぎのすまし汁」


【画像で見る】色々なジャンルのメイン料理とも相性◎「ちくわとねぎのすまし汁」

下ごしらえ不要で切ればすぐに使える便利なちくわ。今回はちくわを使ったすまし汁のご紹介です。さっぱりとしていて疲れた日にほっとする味わい。主張し過ぎないので、しっかり味のメインとあわせてもよい組み合わせになります。

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■ちくわとねぎのすまし汁

しっかり味のメインに、さっぱりとした汁ものがよく合う

しっかり味のメインに、さっぱりとした汁ものがよく合う


【材料】(2人分)

・ちくわ ...2本

・長ねぎ ...1/4本

・だし汁 ...2カップ

・酒

・しょうゆ

【作り方】

1. ちくわは1cm厚さの輪切りにし、ねぎは薄い小口切りにする。

2. 鍋にだし汁を中火で熱し、煮立ったら1、酒大さじ1、しょうゆ少々を加えて約1分煮る。

(1人分48kcal/塩分0.9g　レシピ考案／関岡弘美)

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汁物でたんぱく質をプラスしたい時にも、ちくわを使ったすまし汁が便利です。

レシピ考案／関岡弘美　撮影／砂原文　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。