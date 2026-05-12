Mrs. GREEN APPLE『non-no』特別版表紙に登場！読者のお悩みにも回答

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Mrs. GREEN APPLEが『non-no』7・8月合併号（5月20日発売）の特別版表紙を飾る。

■バンドとして進化を続けるミセスの魅力に迫る16ページ特集

『non-no』7・8月合併号は、創刊55周年記念号。メモリアルな号の特別版表紙に、Mrs. GREEN APPLEが登場する。時代を作る3人の圧倒的な存在感が光る表紙と、バンドとして進化を続ける彼らの魅力に迫った16ページの特集に注目だ。

バンドでは史上初となる MUFG スタジアム（国立競技場）4daysを含む、スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』を開催中。4月からは3人がMCを務める冠レギュラー番組『テレビ×ミセス』（TBS系）がスタートするなど活躍の場がさらに拡大し、世代を問わず広く・深く支持されている Mrs. GREEN APPLE。音楽や歌詞、発信するメッセージで聴く人に力を与えてきたミセスは、どんな言葉を原動力にしてきたのか。

「2026年にフェーズ3に入り、現在はフルアルバムの制作中。今の自分自身のマインドを単語3つで表すなら？」「悩んだ時、迷った時、背中を押してくれる言葉は？」といった質問を通じて、じっくりと掘り下げていく。

さらに今回は、事前に『non-no』公式SNSを通じてミセスの3人に相談したいお悩みを募集。 「面接での緊張の克服方法」「人を好きになる感情とは？」「眠れない夜の乗り越え方」といった等身大のお悩みに3人が真摯に回答しながら、自身の20歳の頃についても振り返る。

また本特集では『non-no』創刊55周年に寄せてお祝いのメッセージも。通常版、特別版ともに、Mrs. GREEN APPLEの厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。

なお、同号の特集では、ノンノモデルの遠藤さくら（乃木坂 46）・横田真悠・久間田琳加・出口夏希・井上和（乃木坂 46）・小坂菜緒（日向坂 46）が一同に会したスペシャルフォトシュートを敢行。55周年を記念して集まった彼女たちのここでしか見られない6ショットと、お互いの印象や意外な関係性の分かるトークに注目だ。

PHOTO：(C)non-no 2026年7・8月合併号特別版／集英社 撮影／恒川脩平 ※メイン写真

■Mrs. GREEN APPLE お祝いメッセージ

■書籍情報

2026.05.20 ON SALE

『non-no』7・8 月合併号

通常版表紙：遠藤さくら（乃木坂46）・横田真悠・久間田琳加・出口夏希・井上和（乃木坂46）・小坂菜緒（日向坂46）

特別版表紙：Mrs. GREEN APPLE

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/

『non-no』公式サイト

https://nonno.hpplus.jp/