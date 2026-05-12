Aile The Shota（アイル・ザ・ショウタ）がパーソナリティを務める文化放送のラジオ番組『Aile The ShotaのLOVERADIO』公式Xで、5月11日の放送にゲスト出演したBE:FIRST（ビーファースト）のMANATO（マナト）、SOTA（ソウタ）とAile The Shotaのオフショットが公開された。

【写真】BE:FIRSTマナト＆ソウタとAile The Shotaの超密着ショット①②

■パーカーやメガネ姿のオフ感あるコーデで仲良しぶりを披露

Aile The ShotaとMANATOとSOTAは、ユニット『ShowMinorSavage』（ショウマイナーサヴェージ）でも共に活動している。オフショットも、その仲のよさが表れており、3人はぴったりとくっついてニコニコ笑顔を見せている。

ニット帽を被ったAile The Shotaが、黒いフードをすっぽりかぶったメガネ姿のSOTAに、自身のジャケットを着せるように密着。SOTAはの前にいる黒パーカーでメガネをかけたMANATOの腕を、バックハグするような状態で掴んでいる。よく見るとMANATOがサムズアップしていないほうの手に、Aile The Shotaのジャケットがチラリ。

“これはどんなシチュエーション？”と思ってしまう写真だが、Aile The Shotaが自身のXでリポストし「一つの服を3人で着れるのかなって」という実験（！？）だったと解説している。

コメント欄には「三人羽織ですか（笑）」「ギューギューで仲良しすぎる」「小学生みたいでほっこり」「達成感ある表情がかわいい」「オフ感あるコーデが好き」などといったファンの声が続々と到着している。

■MANATO・SOTA・Aile The Shotaのラジオオフショット

■Aile The Shotaが解説！？するリポスト