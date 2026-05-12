ロジネット ジャパン <9027> [札証] が5月12日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.3％増の36.8億円になり、27年3月期も前期比3.1％増の38億円に伸びを見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を135円→160円(前の期は120円)に増額し、今期も前期比12円増の172円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.3％増の6.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.3％→3.8％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当を継続することを基本方針としております。今期はこの方針を踏まえつつ、業績が好調に推移していることから、下記の通り配当予想を修正することといたしました。 これにより、2026年３月期末の１株当たりの年間配当金は、中間配当金65円00銭と合わせて160円00銭となる予定です。 なお、本件につきましては、2026年６月24日開催予定の当社第21期定時株主総会に付議する予定です。