百田夏菜子、夏の爽やかコーデ披露 小柄女性向けブランド「COHINA」ビジュアルに登場「サイズのぴったり感には感動で…！」
ももいろクローバーZの百田夏菜子が、小柄女性向けブランド「COHINA（コヒナ）」の「2026 Summer Collection」に登場している。
【写真】オトナっぽい肌見せコーデも披露した百田夏菜子
「2026 Summer Collection」では、夏の光と景色から着想を得たカラーアイテムを展開し、「カイハラデニム」とのコラボデニム、「眼鏡市場」との調光サングラスもラインアップ。
今回のビジュアルでは、百田の弾けるような笑顔や、ふと見せる大人っぽい表情まで、多彩な魅力とともにコレクションを表現している。
■百田夏菜子コメント
今回の撮影も、スタジオに入った瞬間からテンションが上がって、最後までずっと楽しかったです！ロケーションもすごく素敵で、気分もどんどん高まりました。
夏らしい明るくて爽やかなお洋服がたくさんあって、着ているだけで気持ちまでパッと明るくなる感じがして…改めて、お洋服の力ってすごいなって思いました！これから夏が来るんだな〜って、すごくワクワクしています！
今回もサイズのぴったり感には感動で…！特に白のオールインワンがすごくかわいくてお気に入りです。なかなか「これだ！」って思えるサイズに出会えない方にも、ぜひ着てほしいなって思いました。
動きやすくてアクティブに楽しめるお洋服もたくさんあるので、この夏はCOHINAのお洋服を着ていろんな場所にお出かけして、たくさん思い出を作ってほしいです！
【写真】オトナっぽい肌見せコーデも披露した百田夏菜子
「2026 Summer Collection」では、夏の光と景色から着想を得たカラーアイテムを展開し、「カイハラデニム」とのコラボデニム、「眼鏡市場」との調光サングラスもラインアップ。
今回のビジュアルでは、百田の弾けるような笑顔や、ふと見せる大人っぽい表情まで、多彩な魅力とともにコレクションを表現している。
今回の撮影も、スタジオに入った瞬間からテンションが上がって、最後までずっと楽しかったです！ロケーションもすごく素敵で、気分もどんどん高まりました。
夏らしい明るくて爽やかなお洋服がたくさんあって、着ているだけで気持ちまでパッと明るくなる感じがして…改めて、お洋服の力ってすごいなって思いました！これから夏が来るんだな〜って、すごくワクワクしています！
今回もサイズのぴったり感には感動で…！特に白のオールインワンがすごくかわいくてお気に入りです。なかなか「これだ！」って思えるサイズに出会えない方にも、ぜひ着てほしいなって思いました。
動きやすくてアクティブに楽しめるお洋服もたくさんあるので、この夏はCOHINAのお洋服を着ていろんな場所にお出かけして、たくさん思い出を作ってほしいです！